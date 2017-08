Slovenci uspešno čez prvo oviro

HELSINKI – Ob uvodu v evropsko košarkarsko prvenstvo so Slovenci premagali Poljake. Na prvi tekmi skupine A in tudi sploh prvi tekmi prvenstva so izbranci selektorja Igorja Kokoškova vodili celo za 21 točk, zaradi nihanja v igri pa je bila razlika na koncu manjša. Najboljši strelec Slovenije je bil Goran Dragić s 30 točkami.



Slovenija – Poljska 90 : 81 (24 : 22, 53 : 46, 74 : 58)

Helsinki bodo do 7. septembra gostili predtekmovalno skupino A, v kateri so še Islandija, Francija, Grčija ter Finska. Po prvi zmagi Slovence čaka dan odmora, nato se bodo v soboto pomerili s Finsko.



Le prve štiri reprezentance bodo nadaljevale tekmovanje v več kot 2000 kilometrov oddaljenem Istanbulu v Turčiji.