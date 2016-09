Slovenci spet v boj za tržaško zmago

TRST – Trst je naš! Vsaj dolga leta je tako v jadralskem pomenu, saj maksi jadrnice pod slovensko zastavo zmagujejo na prestižni regati Barkovljanki. To prireja jadralni klub Barkovlje Grljan, tudi pod letošnjo 48. preizkušnji z najmnožičnejšim skupinskim startom na svetu, ki bo naslednjo nedeljo, se je podpisal klub zamejskih Slovencev. A Barcolana ni le tisti finalni dan drugo nedeljo v oktobru. To je desetdnevni festival jadranja v Tržaškem zalivu, pa le ne ene kategorije, slano morje bodo okusili tudi najstniki v razredu optimist, kajtarji, deskarji.



Kako bo torej letos? Na morju bo spet blizu dva tisoč jadrnic različnih dolžin, rekord v množičnosti pa stoji iz leta 2001, ko je barcolanalo 1968 jadrnic. Po petletni vladavini slovenske Esimit Europe 2 je lani v njegovi odsotnosti, preusmeritev pač na jadralno zahtevnejše regate, zmagala italijanska Robertissima III. Tudi letos je ta 21,9 metra dolga mini maksi italijanskega milijarderja Roberta Tomasinija med glavnimi favoriti, za prestižno zmago na regatnem polju se bosta potegovali tudi slovenska Maxi Jena, ta je slavila leta 2009, in Adriatic Europa, novo orožje krmarja Dušana Puha. Denimo, lani je na Barkovljanki valove lomilo 121 slovenskih jadrnic. Dogajalo se ne bo le na morju, na tržaški obali bo Barcolanina vas, ki bo pravi semenj. Nič čudnega, vsaj vsako leto zvabi skoraj pol milijona obiskovalcev. Vas bo, tako kot vsako leto, ponudila gastronomske in vinske užitke, razstavljavcev bo tudi drugih vrst, veliko bo takšnih, ki bodo ponujali jadralsko opremo. Obiskovalcem zagotovo ne bo dolgčas, za pestro vzdušje v tistem koncu Tržaškega zaliva pa bodo poskrbeli še trije glasbeni koncerti.



Pridimo skupaj



Torej, Barkovljanka je pravi praznik, to podčrtuje tudi športni direktor regate Dean Bassi. »Letošnja Barkovljanka ima skupni imenovalec come together, pridimo skupaj, ta razkriva naš namen, druženje. To ni le regata, povezana s športom, ampak tudi z morjem in vsemi, ki imajo jadranje radi, ki cenijo veter in to, da bi bili skupaj. Vse jadrnice regato začnejo na isti črti, vsi smo enaki. Tu ni pomembno ali smo veliki ali majhni, profesionalci ali amaterji. Barcolana je vsetedensko druženje, tam prikažemo vse, kar je povezano z jadranjem. To ni le regata Trsta, to je regata širšega pomena. Živimo namreč na morju in od morja,« je na predstavitvi tržaške Barkovljanke v Ljubljani dejal Dean Bassi. Pa dajmo še mi v slogu legendarnih The Beatles, pridimo skupaj.