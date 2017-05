Slovenci po Gruzijcih opravili tudi z Latvijci

LJUBLJANA – Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je dobila tudi drugo tekmo na kvalifikacijskem turnirju za nastop na svetovnem prvenstvu. Po Gruziji je v Ljubljani gladko po uri in 19 minut premagala še Latvijo, tudi njo je s terena odpihnila z izidom 3:0 (14, 14, 19).

Slovenci, ki so v prvih dveh nizih igrali v najboljši postavi, v tretjem pa sta priložnost dobila še Alen Šket, Danijel Koncilja, Gregor Ropret in Sašo Štalekar, so bili boljši v vseh elementih. V prvih dveh nizih so si visoko prednost priigrali že na začetku, v uvodu tretjega niza pa so imeli nekaj težav, ki pa so bile kratkotrajne. Dvoma o zmagovalcu ni bilo, zmaga je bila prepričljiva.

V petek varovance Slobodana Kovača čaka prva resnejša preizkušnja na turnirju, pomerila se bo s Portugalsko, ki je ob Belgiji, ta je danes gladko ugnala Gruzijo, najnevarnejši tekmec v boju za prvo mesto.