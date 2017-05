Slovenci manj zmedeni kot v košarkarski regiji

Le igranje v močnih ligah in z močno konkurenco prinaša napredek. Slovenska košarka je na to obsojena. Bila so leta, ko smo imeli v regiji štiri klube, v novi, 17. sezoni, pa bosta (verjetno) dva. Union Olimpija si je v nasprotju z minulimi leti nastop v ligi ABA zagotovila na parketu, ne pa za zeleno mizo, mesto v regiji pa pripada tudi Rogaški (če bo nastopila, bo 7. slovenski klub v regiji, hkrati pa 38., ki je kdaj nastopil v ligi ABA). Oba kluba sta finalista državnega prvenstva. Medtem ko pri Olimpiji nimajo pomislekov, so v Rogaški Slatini že povedali, da bodo igrali v regionalni ligi, a pod pogojem, da bodo tekme smeli gostiti v domači dvorani. Toda trenutno jim manjka 400 sedežev. Lično prenovljena dvorana premore 1600 sedišč, minimum v tem tekmovanju pa je 2000. Če se Rogaška odloči za nastop v Fibini ligi prvakov ali se odreče nastopu v regiji bo pravica pripadla nižjeuvrščenim moštvom. Krka v ligo zaradi zadnjega mesta v tej sezoni sploh ne sme, za Zlatorog in Helios pa je to prevelik finančni zalogaj. Lahko se zgodi, da bo letos šele 7. ekipa domače lige Sixt Primorska tista, ki bo dahnila da in odšla v regijo. To pa niso edine dileme, ki se porajajo pred torkovo skupščino lige ABA v Zagrebu. Še danes ni jasno, ali bo liga v novi sezoni štela 12 ali 14 klubov. »Počakajmo skupščino, odločajo klubi, ki so lastniki lige,« nam v pomirljivem tonu pojasni direktor lige Krešimir Novosel. Še vedno je aktualna pobuda, da se liga ABA zapre in se vanjo povabi klube, ki bi za več let igrali v regiji. To naj bi liga storila, ker domače zveze tako ali tako regionalne lige ne priznavajo. Paradoksalno pa je, da se klubi na prvi stopnji uvrščajo v ligo ABA prav prek domačega prvenstva ob privolitvi zveze.



Brez dodatnih napetosti?



Letošnji košarkarski koledar bo specifičen tudi zaradi novembrskih in februarskih terminov, ki so namenjeni igranju kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Liga NBA in evroliga ne bosta prekinili tekmovanja. Ker je regionalna liga pragmatična, sovražnikov pa v tej kaotični Evropi ne potrebuje, je pričakovati, da bo tekmovanje dvakrat prekinjeno za 10 dni. Morda se bo začelo kakšen teden prej in se potem hitropotezno nadaljevalo. V Sloveniji je zanimanje za spremljanje regionalne lige drastično padlo. Del so k temu prispevali klubi, ki se v zadnjih letih res ne morejo pohvaliti z dobrimi rezultati. Svoj delež pa je k tej antipropagandi pripomogla prodaja televizijski pravic Telekomu, ki bi lahko storil več, da bi prenosi na njihovem kanalu 502 dosegli širše (ljudske) košarkarske množice. Pri tej tematiki je bil Novosel zgovornejši. Strinjal se je, da morajo zagotoviti boljšo pokritost in prisotnost regionalne lige na sončni strani Alp. Prihodnji mesec bo začel pogovore in iskanje novega partnerja v Sloveniji.