Slovence v osmini finala čakajo Brazilci ali Rusi

METZ – Rokometaši Španije in Makedonije so dokončali četrti krog svetovnega prvenstva v skupini B, v kateri je tudi Slovenija. Dvoboj so po pričakovanju dobili Španci, kar pomeni, da bo o prvem mestu odločal njihov petkov obračun proti Sloveniji. Zdaj je tudi povsem jasno, da bo tekmec Slovenije v osmini finala Brazilija ali Rusija. Ti reprezentanci bosta o tretjem mestu v skupini A prav tako odločali v medsebojnem dvoboju v petek.

Makedonci so se v prvem polčasu favoritom dobro upirali, nadoknadili so zaostanek treh golov in celo sami povedli za tri gole. A Španci so do odhoda na odmor izenačili, v drugem polčasu pa predvsem po zaslugi Valera Rivere (11 golov) stvari hitro postavili na svoje mesto in na koncu zmagali z 29 : 25.

Reprezentanci Egipta in Katarja sta naslednji, ki sta si zagotovili napredovanje. Egipčani so v svoji četrti tekmi z 31 : 26 premagali Argentino, ki za uvrstitev med najboljših 16 možnosti nima več. Z zmago Egipčanov so v osmino finala napredovali tudi Katarci. Egipčani bodo v zadnjem krogu igrali proti Švedom, ki so tokrat gladko s 36 : 25 premagali Katar, tekma pa bo odločala o drugem mestu v skupini.

Iz skupine C sta doslej napredovali le Nemčija in Hrvaška, ki se bosta v petek udarili za prvo mesto v skupini, medtem ko za drugi dve mesti poteka še oster boj, v katerem sodelujejo Madžarska, Belorusija in Čile. Madžari so v četrtem krogu s 37 : 24 premagali Savdsko Arabijo, Belorusi so pričakovano klonili proti Nemčiji 31 : 25, Čile pa je z izidom 37 : 22 izgubil proti Hrvaški, pri kateri se je z osmimi goli in stoodstotnim strelskim učinkom izkazal Lovro Mihić.