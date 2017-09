Slovenca zmagala v Montpellieru

MONTPELLIER – Slovenska odbojkarja na mivki Jan Pokeršnik in Nejc Zemljak sta zmagala na turnirju svetovne serije v Montpellieru. Slovenca sta v finalu s 26 : 24 in 21 : 14 premagala Čeha Ondreja Perušiča in Davida Schweinerja in se tako veselila prvega naslova na tej ravni.

Pokeršnik in Zemljak, ki sta pred tem osvajala naslove na nacionalni in evropski ravni, nazadnje sta avgusta slavila na turnirju CEV Satellite v Vaduzu, sta v polfinalu izločila srbska kvalifikanta Lazarja Kolarića in Djordjeta Klasnića z 2 : 1 v nizih.