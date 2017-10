Skromni Babić si želi, da bi mu verjeli

VELENJE – Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v soboto prvič zmagali v novi sezoni lige prvakov, tisti Gorenjevi pa so dan pozneje v domači Rdeči dvorani nadaljevali zmagoviti niz v letošnjem elitnem tekmovanju. Po treh odigranih krogih skupine C namreč še ne poznajo poraza, tokrat je z 31:29 (15:14) padel favorizirani danski Skjern. Še nekaj statistike; najboljša šaleška strelca sta bila Niko Medved in Alem Toskić s po petimi zadetki, pri moštvu iz kraja, ki premore le 8000 prebivalcev, znan pa je po železniški postaji, pa je bil najučinkovitejši Šved Markus Olsson z devetimi. Pa še ena, za velenjsko ekipo zelo pomembna statistična prvina.

Vse zasluge gredo igralcem. Jaz jih nimam veliko, igralci pa so res zagnani, odlično trenirajo.

Z letošnjima uvodnima zmagama v ligi prvakov nad Ademarjem iz Leona in Dinamom iz Bukarešte je Gorenje izenačilo svoj najboljši uvod v prestižnem klubskem tekmovanju stare celine iz sezone 2005/2006. S pokoritvijo danskih Vikingov so rokometaši iz mesta ob Paki v zgodovinske knjige vpisali svoj najboljši začetek med elito evropskih prvakov.

Dozdajšnji stoodstotni izkupiček seveda pomeni tudi, da so varovanci trenerja Željka Babića sami na vrhu skupine C, ta in skupina D sicer tvorita spodnji kakovostni razred lige prvakov. Ose v četrtek gostujejo pri švicarskem klubu Kadetten iz Schaffhausna, to pa bo zelo pomembna tekma v nadaljevanju boja za eno od prvih dveh skupinskih mest, ki prinašata dodatni tekmi za nastop v končnici lige prvakov.

»Te zmage sem resnično vesel, vse zasluge gredo igralcem. Jaz jih nimam veliko, igralci pa so res zagnani, odlično trenirajo. Menim, da so odlični, oni mi tega sicer ne verjamejo, a menim, da so odlično moštvo in posamezniki. Pred seboj imamo ogromno prostora za napredek, upam, da mi bodo fantje začeli vedno bolj verjeti. Igrajo dobro, in to je le njihova zasluga, ker res dobro vadijo, to je stoodstotno njihova zasluga. Naš cilj je bilo ustaviti prenos igre Skjerna in hiter ritem. Uspelo nam je tudi zapreti naš prostor, veliko smo postavili na kocko z njihovimi streli od daleč, saj smo verjeli, da nam bo to prineslo uspeh,« je modroval trener Gorenja in nekdanji hrvaški selektor Željko Babić. »Igrali smo pogumno in vseskozi narekovali visok ritem igre. Ključ do uspeha je bilo to, da smo od igre odrezali izvrstnega norveškega krožnega napadalca Bjarteja Myrhola, res je izjemen, poseben igralec, tokrat pa je dosegel le dva zadetka. Za gostovanje v Švici moramo ostati zbrani in se nanj pripraviti po najboljših močeh,« je misli zaokrožil Babić, čigar vrsta je vse bolj uigrana. »Resnično dobro smo odigrali tekmo. Izjemno smo se bojevali, zmaga je povsem zaslužena. A pri tem se ne kanimo ustaviti, proti ekipi Kadetten želimo prikazati novo kakovostno predstavo,« se je besedno izrazil kapetan slovenskih podprvakov Niko Medved.

Omeniti velja še vratarja Klemna Ferlina, saj je zbral trinajst obramb, s strelom čez celotno igrišče pa tudi zadel prazno mrežo in Matjaža Brumna, ki je na tekmi proti Dancem dosegel svoj jubilejni 300. zadetek v ligi prvakov.