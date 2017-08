Skoraj zaspal na blazinah

BUDIMPEŠTA – Slovenskemu zastopstvu niti drugi tekmovalni dan na 31. svetovnem prvenstvu v judu ni prinesel zadovoljstva. Andraž Jereb (do 66 kg) je sicer uvodoma pričakovano zlahka opravil s Togovcem Fredericom Adebayem Olympiem in ga že po dobri minuti na tleh prisilil k vdaji (10:0), nato pa je po hudem boju z zlato točko izgubil z Belgijcem Kennethom Van Gansbekejem. Razočaranje 25-letnega Žirovca je bilo toliko večje, ker je v rednem delu povsem prevladoval na tatamiju, nakar je moral v 24. sekundi podaljška tudi sam potapkati z dlanjo. »Čutil sem, da sem močnejši in da tekmecu pohaja sapa, zato sem šel na vse ali nič in napadel. Kenneth je padel na koleno in nato sva se oba prevalila naprej. Sodniki bi lahko odločili tudi drugače in odsodili v mojo korist, a v tem primeru niso, tako da se je akcija nadaljevala in njegova roka je tako nesrečno ostala pod mojim vratom, da je lahko začel tehniko davljenja. Poskušal sem mu odstraniti roko, se še nekaj časa upiral, a sem se moral na žalost vdati,« je ključni trenutek slikovito opisal Jereb, ki ima z davljenji že slabo izkušnjo.

Ko ga je dve leti starejši Belgijec, ki je na svetovni jakostni lestvici 41., torej 21 mest za Andražem, stiskal okrog vratu, se mu je že začelo vrteti. »Verjetno sem bil že tik pred tem, da bi zaspal na blazini, kar se mi je pred leti zgodilo na turnirju v Sofiji, kjer je bilo kar hudo. Spomnim se, da sem imel tedaj še osem sekund pred koncem proti Kazahstancu ogromno prednost, menil sem, da se bo čas iztekel, doživel pa black out (zatemnitev). Takrat sem zaspal in se zbujal kakšnih 20 sekund, tako da ni bilo prijetno. Ker v glavi nisem imel kisika, me je začelo tresti, pristojni pa prvi hip niso vedeli, kaj bi z menoj. Potem so mi vendarle dvignili noge in mi pod nos pomolili amonijak, da sem prišel k sebi,« je podoživel judoist Bežigrada in v isti sapi poudaril, da mu neprijeten dogodek ni nagnal strahu v kosti.



Danes se bori Hojak V areni Laszla Pappa bo poskušal danes svojo kožo čim dražje prodati Jerebov klubski kolega Martin Hojak (do 73 kg). Po prostem uvodnem krogu se bo 19-letni Ljubljančan v drugem postavil po robu Nemcu Igorju Wandtkeju, od katerega je bil boljši na lanskem evropskem prvenstvu v Kazanu, na katerem se je izkazal s 5. mestom.