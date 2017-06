Poletje je vremensko tukaj, poletni pa so bili tudi slovenski čolni na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Da bo v kvalifikacijah po urniku letela hrastniška raketa, je bilo seveda pričakovati, tudi drugi domači ploveči bolidi pa so dokazali, da Slovenija ima zvezde v kajakaškem in kanuističnem vesolju. Od trinajstih čolnov se v polfinale nista uvrstila le kajakaš Žan Jakše, ki je bil prekratek le za mesto, in kanuistka Lea Novak. Danes od 11.05 (polfinale) in od 15.05 v finalu bomo na deroči vodi na severnem obrobju Ljubljane tako videli prvi slovenski posamični napad na odličja prvenstva stare celine, včeraj so namreč že razdelili žlahtne kovine za ekipne vožnje. Srebrni olimpijec iz Brazilije Peter Kauzer je v polfinale priveslal z osmim časom, najhitrejši je bil Čeh Vit Přindiš. Danes bo evropski prvak iz leta 2010 in dvakrat srebrni, tudi v Tacnu v letu 2005, na brzice krenil z namenom, da dodatno požlahtni svoj izkupiček na športni poti. »Proga je takšna, da je veliko začetkov, če imaš slabo vodo, čoln težko steče, vmes ne moreš malce zadihati. Tacenske proge sem se lotil rezervirano, malce preveč na gotovo, vsa protitočna vratca sem prevozil zelo okoli količkov, da le ne bi naredil kakšnega dotika in da bi se že s prvo vožnjo prebil naprej. Na koncu se mi je še voda malce postavila pokonci, tako da sem bil na koncu zelo utrujen. Mučil sem se od starta do cilja in skoraj izpustil dušo,« je prvo tacensko uradno vožnjo ocenil Kauzer. Med polfinalisti bo tudi Martin Srabotnik, prav tako kanuistki Nina Bizjak in Alja Kozorog.



Fina vrnitev



Posebna zgodba pa sta Sašo Taljat in Luka Božič, nekdanja svetovna prvaka v kanuju dvojcu. Ta ni več olimpijska disciplina, Tacen je torej zanju labodji spev na divji vodi. Šesto mesto v kvalifikacijah in od prve preboj v polfinale – pokazala sta, da sta tudi le s tremi skupnimi treningi še zelo konkurenčna. »Kot kaže, nama je nekaj občutka od lanske sezone še ostalo, tako da sva zadovoljna, a se še malce loviva. Manjka nama nekaj usklajenosti, ampak jo počasi dobivava z vožnjami. Fino pa se je bilo vrniti, menil sem, da bo težje. Še z eno takšno vožnjo kot v kvalifikacijah bi se dalo uvrstiti v finale. Tam pa nimava kaj izgubiti,« je povedal Sašo Taljat, ki se zdaj sicer posveča trenerskemu poklicu.



Jutri bodo polfinale, ob 11.35 naprej, in finalne vožnje (začetek ob 15.05) opravili še kajakašice in kanuisti. Slovenija ima še vseh šest čolnov v konkurenci: tiste z Uršo Kragelj, Evo Terčelj in Ajdo Novak ter Benjaminom Savškom, Luko Božičem in Anžetom Berčičem. Nekdanji evropski prvak Savšek je v kvalifikacijah s štirimi kazenskimi sekundami osvojil četrto mesto, najboljši je bil olimpijski podprvak Matej Benuš s Slovaškega. »V polfinalu bom potreboval še malce natančnosti, da se ne bom dotikal vratc. Sicer pa je v kvalifikacijah čoln lepo tekel in upam, da bom le še stopnjeval formo,« je o nastopu na dobesedno domačem dvorišču menil Beni Savšek. V izločilnih bojih na divji vodi je bila najboljša Slovenka Eva Terčelj na sedmem mestu, kvalifikacije je dobila Nemka Ricarda Funk.

Kanuistke in kajakaši osmi



Slovenske kanuistke Alja Kozorog, Nina Bizjak in Lea Novak so na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Tacnu osvojile osmo mesto v ekipni tekmi. Za zmagovalkami Britankami so zaostale 65 sekund. Srebro so osvojile Nemke, bron pa Čehinje. Kajakaška ekipa (Peter Kauzer, Žan Jakše in Martin Srebotnik) je storila veliko napako in zaradi pribitka 52 kazenskih sekund osvojila osmo mesto. Zmagala je Češka pred Francijo in Poljsko.