Škof se ni videl kot številka 1

LJUBLJANA – Slovenska rokometna reprezentanca bo na bližnjem svetovnem prvenstvu v Franciji nastopila brez Gorazda Škofa in, le če ne bo bombastičnega presenečenja, tudi brez Uroša Zormana. Selektor Veselin Vujović kot prvi razlog za to navaja leta, Zorman jih bo 9. januarja napolnil 37, vratar Škof jih ima 39. »Zorman je v letih, ko igra na rutino. Kadar na takšen način ne gre, pa se ne varčuje, meče se na glavo. Potroši se, potem pa tri dni ne more stati na nogah. Leta ne prizanašajo nikomur. V takšnem položaju, da bi ga mrcvarili na svetovnem prvenstvu, tekme namreč igramo vsak drugi dan, bi to pomenilo, da bi bil Zorman v tekmah na izločanje že polmrtev. Takšen ne bi koristil niti klubu Kielcam, ki branijo naslov v ligi prvakov,« je o tem povedal Vujović. Gorazd Škof je imel v zadnjih letih status prvega reprezentančnega vratarja. Pred sezono mu je uspel tudi sanjski prestop, saj je iz Nantesa, v Franciji se je sicer igralsko že udomačil, prestopil v noro bogati Paris Saint-Germain. »Škof je najboljši vratar, a za eno tekmo. V tako nabitem urniku, kot je na svetovnem prvenstvu, pa moraš biti proti koncu turnirja v najboljši formi. Tudi njemu leta ne prizanašajo več,« je pojasnil Vujović, ki bo tako na SP, najprej v Metzu, za glavna čuvaja mreže izrabljal Matevža Skoka in Urbana Lesjaka, v ozadju pa je tudi tretji vratar Urh Kastelic.

