Skandinavsko vstajenje Bregarjevih varovank

Slovenske rokometašice so v 2. krogu evropskega prvenstva na Švedskem, po uvodnem porazu s Srbijo, proti gostiteljicam le pokazale, česa so sposobne in iz kakšnega testa so. Bronaste z zadnjega EP so s pomočjo najboljših strelk Tamare Mavsar (6) in Ane Gros (5), pri Švedinjah je največ golov, deset, zbrala Isabelle Gullden, v stockholmski dvorani Hovet ugnale s 25:23 (13:13) in zdaj na lestvici skupine A z dvema točkama zasedajo 3. mesto, ki še vodi v nadaljevanje prvenstva stare celine. Dekleta Uroša Bregarja morajo v današnjem zadnjem krogu ob 18.30 za napredovanje proti evropskim podprvakinjam Špankam osvojiti vsaj točko, s tem pa bi rokometašice z Iberskega polotoka, te so na zadnjem mestu brez osvojene točke, tudi predčasno poslale domov.



»Na svoja dekleta sem zelo ponosen, tekmo so odigrale zelo dobro. Želel sem si, da obrambo dvignemo na višjo raven, in to nam je tudi uspelo. Punce so se dobro gibale in sodelovale, za njimi pa je stala odlična Miša Marinček, ki je ustavila veliko strelov. V napadu so igrale pametno in niso divjale oziroma so po domače povedano bolj varovale žogo ter zelo dobro zaključevale napade. Naš cilj je bil vsaj ena zmaga v prvem delu, kar nam je tudi uspelo, zdaj pa bomo videli, kaj nam bo to prineslo. Na Španke se bomo zelo dobro pripravili in na tekmi iztisnili zadnje atome moči,« je bil tokrat zadovoljen slovenski selektor. Desnokrilna igralka Neli Irman, švedsko vratarko Filippo Idehn je enkrat premagala z izjemnim metom prek nje, sicer pa je dosegla štiri zadetke, je dodala: »Po porazu proti Srbiji smo bile zelo razočarane in smo začele razmišljati le o tem, kako se dvigniti. Vzdušje v naši ekipi je na Švedskem super, selektor nam je ves čas govoril, da so gledalci zelo fer in da lahko igramo dobro, zato smo šle na vse ali nič. Dogovorili smo se, da moramo igrati veliko bolj agresivno in si pomagati v obrambi. To nam je tokrat tudi prineslo zmago.«



Prva zmaga po 2004



Slovenske rokometašice, nastopile so brez poškodovanih Polone Barič in Katje Čerenjak, je bilo v igri proti Skandinavkam pravo veselje gledati; v napadu je žoga hitro krožila, število tehničnih napak je bilo zmanjšano na racionalno raven, zaradi organizirane igre pa Švedinje tudi niso prihajale do možnosti za hitre nasprotne napade. Ana Gros je odigrala mojstrsko tekmo, za nas je pri zmagi eno od ključnih dejstev to, da je Grosova na položaju srednje zunanje igralke odlično podajala in učinkovito streljala, poleg tega je zaradi igralske karakteristike, da je levičarka, Švedinje pri svojem pokrivanju dobila na krivi roki. Vse ni le napad, obramba je bila na mnogo višji ravni kot proti Srbkinjam, različica 6-0 je namučila domače igralke, ve pa se tudi, da Miša Marinček ne more dvakrat braniti tako slabo, kot je na uvodu evropskega prvenstva. Slovenija je na EP za rokometašice z zmago proti Švedski slavila prvič po letu 2004 in evropskem prvenstvu na Madžarskem, ko je v skupini B z 31:30 ugnala Rusijo, s 36:26 reprezentanco Srbije in Črne gore, z 29:30 izgubila s Hrvaško, v drugem delu tekmovanja pa zaporedoma klonila proti Ukrajini, Španiji in Norveški. Slovenske igralke so na koncu osvojile 9. mesto, kar je še zdaj najboljša uvrstitev ženske rokometne reprezentance na prvenstvih stare celine.