Skala se je odkotalila do konca

Uvodni dan svetovnega pokala v športni gimnastiki v Kopru je za Zdravljico v koprski Bonifiki poskrbel Sašo Bertoncelj, saj je v finalu na konju z ročaji premagal dva Madžara. Teja Belak je na preskoku osvojila tretje mesto, to pa sta bila edina slovenska finala v Kopru. Bertoncelj je prvič letos nastopil v finalu svetovnega pokala in takoj zmagal; v Bakuju in Dohi se ni prebil v zaključne boje. Škofjeločan je z oceno 14,900 za seboj pustil Madžara Zoltana Kallaija (14,700) in Krisztiana Berkija (14,600), večkratnega evropskega in svetovnega prvaka, pa tudi že olimpijskega prvaka. Kako je Bertonclju odleglo, je bilo jasno že po seskoku, ko je stisnil pesti in jih dvignil visoko v zrak. »Ta skala se je začela valiti na evropskem prvenstvu, nekje na sredi hriba se je ustavila, nekaj jo je ustavilo, zdaj sem to našel in se je odkotalila do konca,« se je slikovito izrazil. »Še toliko slajše je, ko se stvari pokrijejo doma. Prvi finale letos, prve stopničke, prva lepa vaja. In da sem premagal Krisztiana, in še to doma, je res nekaj sanjskega,« je nadaljeval Bertoncelj. Najboljšemu slovenskemu telovadcu zadnjih sezon veliko pomeni, da je premagal Berkija, saj ga je v številnih neposrednih dvobojih v zadnjih letih le redko pustil za seboj. »Če ga premagaš si res dober. On redko zelo slabo naredi vajo. Tokrat njegova vaja ni bila slaba, na koncu je pustil 0,3 točke pri seskoku. To je vaja, kot jo naredi, in z njo zmaguje. Pri njem je treba vsako priložnost izkoristiti, ne ponudi jih veliko,« je še povedal Sašo Bertoncelj.



Super okolje



Za prvo slovensko uvrstitev na zmagovalne stopničke v Areni Bonifika je v sobotnem popoldnevu sicer poskrbela Teja Belak, ki je bila tretja na preskoku z oceno 14,025. Zmage se je veselila Brazilka Rebeca Andrade (14,600), drugega mesta pa Madžarka Boglarka Devai (14,150). »Že po kvalifikacijah sem vedela, kam spadam s tema skokoma. Pri prvem se mi je zdelo, da sem skočila lepše kot v kvalifikacijah, pa je bila ocena nižja. Drugi skok je bil podoben, ocena solidna. Vse skupaj je super, sploh ker sem bila zadnja na vrsti, kar je zame težko,« je uvodoma povedala Belakova, tako kot Bertoncelj finalistka zadnjega EP, in o nastopu še dodala: »Drugi skok mi dela malce težav, izvedba ni lepa. Prvi skok se mi je zdel zelo dober.«



Tako kot večina telovadcev, ki je nastopila na Obali, je bila tudi Teja Belak navdušena nad novo lokacijo svetovnega pokala. »Super, da smo zamenjali okolje. V petek v kvalifikacijah sem še mislila, da ne bo toliko ljudi kot v Stožicah. Tokrat so lepo navijali, dobro vzdušje je bilo.« Na preostalih orodjih v soboto in v nedeljo drugega dne finalnih nastopov Slovencev ni bilo v konkurenci. Velja pa omeniti zmago Brazilca Arthurja Zanettija, nekdanjega olimpijskega zmagovalca in svetovnega prvaka na krogih.