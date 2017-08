Šiško odpadel, vse odvisno od Dragića

LJUBLJANA –Za nogometaši Maribora so v sveto deželo pohiteli še košarkarji slovenske reprezentance, ki jih jutri čaka uvodna tekma turnirja v Tel Avivu. Selektor Igor Kokoškov nadaljuje sestavo lego kock, kot se je slikovito izrazil kapetan reprezentance Goran Dragić. Igra s kockami ni lahka, pred odhodom v Izrael je (pričakovano) odpadel še Žan Mark Šiško. Selektor ga je ob slovesu pohvalil in mu dal jasno vedeti, kaj ga čaka, če bo treniral predano in resno. Šiško naj bi se naprej kalil pri ljubljanski Iliriji, kjer bo 20-letnik nabiral izkušnje ob Jasminu Hukiću in Stipetu Modriću (šušlja se celo o prihodu Vlada Ilievskega).

Vse okoli Gorana

Selektor Igor Kokoškov bo v prihodnjih dneh videl, koga bo še odpisal. Med kom koleba, srbski strokovnjak z ameriškim potnim listom ne govori. To premleva sam in v krogu sodelavcev. Prav je tako. Izrael in Turčija bosta dober preizkus, da se dokončno odloči.

V plusu: Slovenija je z Izraelom odigrala sedem uradnih tekem (dobila je štiri), s Turki se je pomerila 15-krat (10 zmag).

Predvsem pa je napočil skrajni čas, da se na pravi tekmi uigra sveta trojica Goran Dragić-Luka Dončić-Anthony Randolph. »V naši vrsti je ključen igralec Goran Dragić. Od njega bo odvisno prav vse. Prepričan sem, da se bo znal zmotivirati in ustrezno pripraviti. Potem je mogoče prav vse,« na temo reprezentance dodaja Peter Vilfan, ki bo letošnje prvenstvo spremljal s kraja zločina – Slovenijo bo z mikrofonom Kanala A spremljal v Helsinkih in v Istanbulu.