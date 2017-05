Sin Olimpijine legende ustavil pohod zmajev

Da bi okronali državnega prvaka v košarki, bo treba še malce počakati. Najmanj do jutri, ko bo na sporedu še četrta finalna tekma. Po treh obračunih bolje kaže Union Olimpiji, ki proti Rogaški v zmagah vodi z 2:1. A je tudi Rogaška dokazala, da je ljubljansko moštvo ranljivo. Številni so verjeli, da bodo zeleno-beli že v nedeljo izkoristili prvo zaključno žogo in pred nekaj 100 svojimi navijači slavili prvič po letu 2009. Pa se to ni zgodilo. Kot da bi igralcem Union Olimpije nekdo zvezal noge, breme skorajšnjega slavja jim je vzelo odločnost, ki jih je krasila na uvodnih dveh tekmah. »Tokrat je preprosto zmagala boljša ekipa, odigrali smo odlično tekmo. Zdaj imamo dovolj časa za analizo do srede in tudi za pripravo, regeneracijo in polnjenje baterij. Pohvalil bi vse igralce, predvsem tiste, ki so dobro odigrali odločilne momente. Bila sta prekrasna atmosfera in vrhunsko navijanje skozi celotno srečanje,« je domači trener Damjan Novakovič hitel hvaliti svoje igralce in vzdušje. Dvorana je pokala po šivih, na tribunah je bilo okoli 1500 gledalcev. En avtobus navijačev je prišel tudi iz Ljubljane, vendar so sklonjenih glav zapuščali vzhod Slovenije.



»Čestitam Rogaški za zasluženo zmago, vseh štirideset minut so bili boljši. Nismo odigrali tako, kot bi morali na takšnem srečanju. Slabo se je začelo že v prvem polčasu, ko smo prejeli 46 točk, kar je absolutno preveč. Po prvih petih minutah v tretji četrtini pa je bil poraz že neizbežen. Proti koncu se je začelo neko lovljenje, upali smo, da bi se ponudila še kakšna priložnost, da se vrnemo v tekmo. Ni se izšlo, zato je zasluženo zmagala ekipa Rogaške,« je razplet dokaj mirno sprejel trener Union Olimpije Gašper Okorn. V zadnjih 25 sekundah tekme je ukazal, naj igralci mirno počakajo konec in čestitajo tekmecu. »Energijsko nismo bili pravi. Tudi s cono smo imeli težave. Še enkrat se je izkazalo, da smo sami sebi največji sovražnik,« je po 75. tekmi svoje ekipe v tej sezoni nadaljeval Okorn, ki je deloval zelo samozavestno. Debelo prepričan, da bo v sredo konec sezone. »Ne vem, zakaj bi delal dramo in kuril ogenj po nepotrebnem. Naslednja tekma je v Ljubljani in naredili bomo vse, da na tem obračunu osvojimo naslov državnih prvakov,« je bil jasen strateg Ljubljančanov, ki pa je zanikal, da bi pozabili na Leona Šantlja, ki je v koš Olimpije nasul 17 točk. »Imel je fantastičen večer. Zadel je tudi tisto, česar po navadi ne. Vsa čast, čestitam mu,« je pristavil Okorn, ki ne bi imel nič proti, da bi tudi sam za sabo imel tako mogočne navijače, kot jih premore Rogaška. »Želimo si, da bi se v Tivoliju res počutili kot doma. Naj pride čim več gledalcev,« je pristavil strateg Olimpije.



Medtem ko so Olimpijini igralci poraženi zapuščali Rogaško Slatino, se je začelo rajanje pred dvorano. Sponzorji kluba so poskrbeli za 1300 pleskavic in pijačo. Kdor je kupil vstopnico, se domov ni vrnil lačen in žejen. Navijači so z glasnim vzklikanjem sprejeli svoje igralce, najbolj glasni pa so bili, ko je skozi vrata stopil 22-letni krilni center Leon Šantelj, sin Olimpijine legende Zlatka Šantlja - Roleta. »Ko imaš tako publiko za sabo, je težko izgubiti. Moram pa priznati, da nisem čutil pritiska. Menim, da je bil večji pritisk na strani Olimpije, ki so jo že vsi videli kot zmagovalca. Tokrat sem hotel pokazati nekaj več, saj sem prvo in drugo tekmo igral katastrofalno,« je Šantelj upravičil zaupanje trenerja in soigralcev ter napovedal vnovičen prihod v Rogaško Slatino, kar pomeni, da bi o prvaku odločala 5. tekma. Bo Union Olimpija to dovolila?