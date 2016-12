Si bo moral šef Vujović premisliti glede Zormana?

ZREČE – V Zrečah se je včeraj za najboljše slovenske rokometaše začel projekt svetovno prvenstvo 2018 v Franciji. Selektor Veselin Vujović ima za zdaj na voljo še nepopolno zasedbo. Zavoljo klubskih obveznosti so opravičeno manjkali Marko Bezjak, Jure Dolenec, Vid Kavtičnik in Gorazd Škof. V popoldanskih urah se je soigralcem pridružil kapetan Uroš Zorman, ki pa po dogovoru s selektorjem Vujovićem ne bo nastopil na svetovnem prvenstvu v Franciji, a bo sodeloval v pripravljalnem procesu. Vujović ne skriva, da je zaskrbljen zaradi številnih poškodb svojih varovancev. Najbolj problematičen je v odsotnosti Zormana kreator slovenske igre Dean Bombač, ki je še vedno v obdobju rehabilitacije po zlomu rebra. Prav tako ga skrbi, ker nekateri nosilci igre v svojih klubih nimajo vidnih vlog in imajo pomanjkanje težkih tekem, ki jih bo v Franciji na pretek.

