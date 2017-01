Serena in Roger junaka retro finala

AVSTRALIJA – Petintridesetletni teniški zvezdnik Roger Federer se je na odprtem prvenstvu Avstralije dvignil kot feniks iz pepela, potem ko je bil zaradi poškodbe kolena kar pol leta odsoten iz tekmovalnih aren. V finalu prvega turnirja za grand slam v sezoni je po treh urah in 39 minutah igre premagal pet let mlajšega Rafaela Nadala s 6:4, 3:6, 6:1, 3:6 in 6:3. »Tenis je težek šport, v njem ni remijev. Če bi bili, bi bil vesel, če ga danes lahko deli z Rafo. Res. Trdo sem delal. Rad bi se zahvalil ekipi, zadnjih šest mesecev je bilo drugačnih, nisem vedel, ali bom danes tu. Hvala Nadalovi ekipi, delajte še naprej tako, tenis potrebuje Rafo,« je v slogu pravega džentelmena tekmecu polaskal Federer. Švicar je osvojil 18. naslov na turnirjih za grand slam, petega v Avstraliji. Sedemkrat je bil najboljši v Wimbledonu, petkrat v New Yorku in enkrat v Roland Garrosu. S tem je postal prvi zemljan s petimi ali več zmagami na treh grand slamih. Švicar je nazadnje turnir za grand slam osvojil leta 2012, ko je bil najboljši v Wimbledonu, tokrat je tam spodaj igral kot 17. nosilec. Sicer je postal najstarejši igralec z zmago na turnirjih grand slama v odprti eri tenisa po Avstralcu Kenu Rosewallu. Federer je proti Nadalu odigral 35. dvoboj, zmagal je dvanajstič. To je bil Švicarjev 100. dvoboj na turnirjih velike četverice in 28. finalni nastop. »Zdaj je čas za bogato zabavo. Toda pri 35 letih, to sicer nerad rečem, sem že kar star in telo me zelo boli,« se je še pridušal veliki šampion, za mnoge najboljši teniški igralec vseh časov.

