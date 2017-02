Selektor Zupančič še povečal nabor risov

Skorajda je že vseeno, kateri igralci se naselijo v slačilnico slovenske hokejske reprezentance, pa bo ta zanesljivo nizala zmago za zmago. Na prijateljski turnir evropskega izziva (Euro Ice Hockey Challenge) v Katovicah je selektor Nik Zupančič odpeljal močno oslabljeno, bolje rečeno pomlajeno zasedbo bodisi zaradi obveznosti glavnih asov v svojih klubih, nekaterih manjših poškodb ali pa nepripravljenosti njihovih delodajalcev, da bi jih spustili na reprezentančni zbor. Kljub temu so risi odigrali tri prepričljive tekme in premagali Poljsko (4:1), Italijo (6:2) in na koncu še Ukrajino prav tako z izidom 6:2 (2:0, 1:1, 3:1). Zupančič je na jugu Poljske dal priložnost vsem trem vratarjem, na prvi tekmi je branil Luka Gračnar, proti Italijanom je slovenska vrata čuval Matija Pintarič, v tretjem dvoboju se je izkazal Andrej Hočevar. Na zadnji tekmi so zadetke dosegli Andrej Hebar, David Rodman, Miha Verlič, Eric Pance, Matic Podlipnik in Klemen Pretnar. Sicer sta bila na tem turnirju v napadu zelo razpoložena kapetan Jan Urbas s štirimi in Verlič s tremi zadetki.



Slovenski hokejisti so na prvih dveh tekmah zaostajali po prvi tretjini, a so nato poskrbeli za zasuk, proti Ukrajincem pa so imeli vse vajeti igre v svojih rokah tako rekoč od začetka obračuna. »Pričakovali smo zahtevno tekmo. Ukrajina je telesno zelo močna ekipa, njeni igralci vseskozi igrajo na meji prekrška. Dobro smo se pripravili nanje, jih dolgo mleli in mleli, na koncu pa smo svojo igro kronali z zadetki. Drsalno smo močnejši od njih, menim, da smo zasluženo zmagali. S tem turnirjem smo lahko zadovoljni, fantje so pokazali pravi pristop in dokazali, da radi igrajo za reprezentanco. Dali so vse od sebe, tudi mladi so se zelo dobro priključili. Ko zmagaš, je vse v najlepšem redu. Menim, da lahko z optimizmom gledamo v prihodnost,« je dejal selektor Nik Zupančič, ki je tako rekoč brez resnih treningov – pred potjo na Poljsko so opravili zgolj dva na Bledu – zelo učinkovito uglasil raznolik igralski orkester s povratniki in novinci v izbrani vrsti. Igralec zadnje tekme je bil branilec Luka Vidmar. »Že kar od začetka so Ukrajinci igrali trdo, telesno se res izjemno močni. Toda odzvali smo se fenomenalno, drsalno smo toliko močnejši, da smo to s pridom izkoristili. Tokrat smo odlično igrali tudi z igralcem več na ledu, kar nam je še dodatno olajšalo delo, ko smo bili številčno izenačeni. Z našo igro in rezultati smo lahko zelo zadovoljni,« je dejal Vidmar. Slovenija je turnir končala z vsemi devetimi točkami, drugi so bili gostitelji s petimi, tretji Ukrajinci s tremi, zadnji pa Italijani z eno točko.



Risi so si prav v Katovicah aprila lani priigrali uvrstitev v elitno divizijo svetovnega hokeja. Poleti so si priigrali še svoj drugi nastop na olimpijskih igrah v Pjongčangu 2018. Svetovno prvenstvo najboljših reprezentanc bo od 5. do 21. maja v Parizu in Kölnu, Zupančičevi izbranci pa bodo igrali v predtekmovalni skupini v glavnem mestu Francije. Zaključne priprave za SP se bodo začele v začetku aprila, Slovenci bodo v domovini odigrali prijateljske tekme z Madžarsko, Kazahstanom in Italijo, z vzhodnimi sosedi se bodo udarili še v Budimpešti, v finišu priprav pa bodo gostovali v Sankt Peterburgu, kjer bodo odigrali dve tekmi z olimpijsko selekcijo Rusije. Na šampionatu v mestu luči bodo v skupini B njihovi tekmeci Švica, Kanada, Norveška, Finska, Češka, Belorusija in Francija.