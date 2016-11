Selektor stavi na Petra

Leto 2016 se bo za plavalno sceno sklenilo v Kanadi, ki bo med 6. in 16. decembrom v mestu Windsor gostila 13. svetovno prvenstvo v 25-metrskih bazenih. Slovensko reprezentanco tvorijo Peter John Stevens (50 in 100 m prsno), Martin Bau (200, 400, 1500 m prosto), Nastja Govejšek (50 in 100 m prosto ter 50 in 100 m delfin) in Gaja Natlačen (200, 400 in 800 m prosto). Ekipo bo vodil trener Gorazd Podržavnik. »Največ se pričakuje od Johna Petra Stevensa,« je jasen selektor Miha Potočnik, ki verjame, da lahko študent ameriške univerze Tennessee seže do finala, tam pa morda celo do odličja. To bi bil sanjski zaključek leta za Stevensa, ki je bil letos že srebrn na evropskem prvenstvu na 50 m prsno. »Sezono sem v ZDA začel že avgusta in do pred 14 dnevi treniral na polno. Zdaj počasi spuščam in postajam zelo hiter. Že na študentskih mitingih sem bil hitrejši kot lani. Osnovni cilj je finale na 50 m prsno, skrita želja je medalja,« je plavalec še podkrepil selektorjeve smele napovedi. »Vsaka uvrstitev v finale je na svetovnem prvenstvu lep uspeh. Od preostale trojice pričakujem, da pokažejo, kaj znajo, in odplavajo najboljše letošnje izide,« nadaljuje Potočnik, ki se po tem tekmovanju verjetno poslavlja od selektorskega mesta, kjer je bil štiri leta. Z mandatom je zadovoljen, moti ga le, ker na največjem tekmovanju na olimpijskih igrah v Riu njegove varovanke in varovanci niso zadovoljili apetitov in pričakovanj.



Ni skrivnost, da je imela zveza v preteklosti težave pri financiranju in zagotavljanju optimalnih razmer za vadbo. Tudi zato ne preseneča podatek, da so bili plavalci obveščeni, da bo zveza le najboljšim trem oz. štirim pokrila stroške udeležbe na svetovnem prvenstvu. Ob tem velja omeniti, da je še nekaj plavalk in plavalcev izpolnilo normo, a so se nastopu odpovedali po slabšem plavanju v Riu. Da se bodo razmere izboljšale (temu v prid govori prihod novega generalnega sponzorja, družbe SIJ), upa tudi Nastja Govejšek. Komaj 19-letna plavalka iz Griž pri Žalcu v Kanado odhaja dobro razpoložena. »Na prvenstvo odhajam po osebne rekorde in upam, da bo forma prava. Upam, da se še približam svetovnemu vrhu. Verjamem, da smo dobro trenirali,« pove nasmejana Nastja, ki je vadila v Velenju pod taktirko trenerja Jureta Primožiča. Poudarek pri vadbi je bil na tehniki, dolgem zaveslaju, obratu in skoku. »To so elementi, kjer se v 25-metrskih bazenih izgubi največ časa,« pojasni Nastja, ki je trenirala dvakrat na dan. Četrt čez peto zjutraj je vstajala, potem so jo starši ali sestra odpeljali v Velenje, kjer je uspešno končala gimnazijo. Po tem svetovnem prvenstvu gre še korak dlje na svoji življenjski poti. Postala bo študentka v Združenih državah Amerike, po novem bo osem semestrov študirala in plavala za univerzo Louisville. Decembra jo že čakajo priprave na Floridi, devetega januarja pa začetek študija. Vesela je, ker ji bo univerza zagotovila polno šolnino ter izjemne razmere, kjer bo lahko trenirala in še študirala. To v Sloveniji žal ni mogoče.