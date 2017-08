Selektor pri motiviranju ni bil ravno prijazen

LJUBLJANA – Srebrni krak bo segel do Krakova. Evropski odbojkarski podprvaki Slovenci namreč jutri na Poljskem začenjajo pot na evropskem prvenstvu za leto 2017. Prvi tekmec je Španija, sledita Rusija in Bolgarija; prvi na lestvici skupine C se neposredno uvrsti v četrtfinale, drugega in tretjega čakajo dodatni boji za uvrstitev med osem najboljših.



V Evropi je veliko zelo kakovostnih ekip, ena od njih je tudi Slovenija. Če se kockice zložijo, zakaj ne bi padla tudi medalja?

Selektor Slobodan Kovač je v pripravljalnem obdobju igro varovancev pilil tudi na srečanjih pri gostiteljih EP in Italijanih, glazuro pa je poskušal udariti v soočenjih s Srbi. »Igrali smo bolje kot na Poljskem in v Italiji. Skupina ni lahka, a Slovenija ima kakovost, da se lahko meri z drugimi. Moramo verjeti vase in v svoje vrline. Na vprašanje, ali smo izgubili ali dobili brez poškodovanega Klemna Čebulja in z Alenom Šketom, menim, da ima Slovenija na mestu sprejemalca tri vrhunske igralce, Tineta Urnauta, Šketa in Čebulja. Eden od njih je bil v določenem trenutku zapostavljen, a zdaj ima priložnost, da maksimalno pokaže svoj razkošni talent in kakovost, od njega veliko pričakujemo. Morebiti bo Šket tudi odkritje evropskega prvenstva,« Slobodan Kovač upe polaga v novo udarno moč.

9. mesto zaseda Slovenija na lestvici evropske zveze.

»Srebrna medalja na preteklem EP je bilo veliko presenečenje za ves odbojkarski svet. Zdaj je najprej treba priti do četrtfinala; ne le da je naša skupina težka, nato se križamo s skupino z gostitelji, svetovnimi prvaki, in Srbijo, lansko zmagovalko svetovne lige. V Evropi je veliko zelo kakovostnih ekip, ena od njih je Slovenija. Če se kockice zložijo, zakaj ne bi padla tudi medalja? A ne bo lahko, to ne bo več presenečenje, drugi se bodo študiozno pripravili na to, kako igrati proti Sloveniji. Pričakoval sem, da bodo igralci po dobrih rezultatih na priprave prišli z veliko entuziazma. V nekaterih trenutkih je tega primanjkovalo, zdaj na koncu sem videl, da igralci hočejo, da se res trudijo. A bili so tudi spori, veliko sestankov, na katerih selektor ni bil ravno prijazen. V svetovni ligi nam je bila storjena krivica, igralci so to občutili. Med pripravami je bilo zaradi tega kar malce mučenja. V Srbiji je bilo res pozitivno, a ne vem, ali bo to na EP dovolj. Žoga je okrogla, moramo se dokazovati od prvega do zadnjega trenutka. Nočem biti banalen, toda ali nismo morebiti s tem entuziazmom krenili prepozno?« se je vprašal srbski strokovnjak na slovenski klopi. Ali Alen Šket lahko nadomesti Klemna Čebulja, pa smo še vprašali kapetana Tineta Urnauta. »Za njim je fantastična sezona v Turčiji. Je vrhunski igralec, nobenega dvoma ni, da ekipa izjemno dobro deluje z njim,« Urnaut drži linijo motivacijske zbranosti pred – po kvalifikacijah za SP in svetovni ligi – tretjim velikim tekmovanjem slovenske reprezentance v tem letu.



V boj za obrambo srebra Slovenska reprezentanca za EP - podajalca: Dejan Vinčić, Gregor Ropret; prosta igralca: Jani Kovačič, Urban Toman; sprejemalci: Tine Urnaut, Alen Šket, Žiga Štern, Jan Klobučar; blokerji: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Danijel Koncilja, Sašo Štalekar; korektorja: Mitja Gasparini, Tonček Štern.