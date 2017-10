Selektor Filipovski testira Olimpijo

LJUBLJANA – Olimpija nadaljuje svojo pot – v petek so bili v Novem mestu, v nedeljo v Sremski Mitrovici, danes so se zbudili v turški Bandirmi. Moderni košarkar je popotnik s kovčkom v roki. Še posebno če je član Olimpije, ki je od lani primorana igrati tudi domače prvenstvo. V nasprotju z lani se zmaji nad tem ne pritožujejo, ampak zmagujejo. Tudi v ligi ABA, kjer so ob zmagi proti srbski ekipi Mega pokazali zavidljivo formo. Predvsem se je izkazalo, da 32-letni Domen Lorbek še ni za odpis (Srbom je nasul pet trojk iz petih poizkusov), čeprav so ga nekateri že poslali v pokoj. S takim Domnom se zmajem dobro piše tudi danes, ko gostujejo v 2. krogu lige prvakov pri turškem Banvitu, kjer si kruh in turške lire služita trener Sašo Filipovski in zlati reprezentant Slovenije Gašper Vidmar. Banvit je v 1. krogu izgubil v gosteh proti Benetkam, zato bodo danes motivirani.

8. tekmo v sezoni nocoj igra Olimpija, do zdaj je zbrala štiri zmage in tri poraze.

Nekdanjemu trenerju in igralcu Olimpije v teh dneh ni dolgčas. Če gre verjeti turškemu in romunskemu tisku, bo Filipovski v teh dneh tudi uradno postal selektor Romunije. Da bi to potrdil ali zanikal, včeraj ni bilo mogoče, saj je imel izklopljen telefon. Vidmarja pa novi slovenski selektor Radovan Trifunović prepričuje, naj še ne konča reprezentančne kariere. Kako se bo Gapi odločil, ni jasno. Filipovski in Vidmar pa se strinjata o cilju za današnje srečanje, za aktualnega podprvaka lige prvakov šteje le zmaga.

Turki favoriti

»Mislim, da je Banvit ob Strasbourgu in Benetkah najmočnejša ekipa v naši skupini. Ne smemo si dopustiti tega, kar se nam je zgodilo v Franciji. Na nasprotnika se bomo dobro pripravili. Vlogo favorita prepuščamo Banvitu, ampak iskali bomo svojo priložnost za morebitno presenečenje. Odigrati moramo predvsem bolj pametno, brez nepotrebnega divjanja po igrišču, pomembna pa je tudi kontrola skoka. Na zadnji tekmi v ligi ABA si je mečno mišico poškodoval Talor Battle in bo po mnenju zdravniške službe odsoten najmanj mesec dni,« tekmo v Turčiji napoveduje trener Olimpije Gašper Okorn.

Kako se bo Olimpija odrezala v Turčiji, pa bo odvisno predvsem od igre kapetana Gregorja Hrovata, okoli katerega se vse vrti in je pravi izvor energije. Ko kaj ne gre, kot je treba, to soigralcem jasno pove. Tako je bilo tudi na zadnji tekmi slovenske državne lige proti Krki, ko je kapetanovo jezo okusil njegov soigralec Roko Badžim. »To je dokaz, da igralcem ni vseeno,« je kapetanovo vedenje komentiral trener Okorn. Kapetan s svojimi igrami opozarja nase, vnovič so se oglasili snubci iz Italije, ki resno računajo nanj (v novi sezoni). Spomnimo – Hrovat ima pogodbo do konca tekoče sezone. Tako kot trener Gašper Okorn. Predsednik kluba Tomaž Berločnik pa je ob predstavitvi ekipe napovedal, da bosta oba dobila novo pogodbo.