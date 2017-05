Šef pričakuje zrelo Slovenijo

Gospod selektor, kakšno je ozračje med risi?



»Vse bližje začetku svetovnega prvenstva smo, fantje komaj čakajo, da se začne. Obdelali smo vse podrobnosti. V četrtek smo imeli še zadnji sestanek glede motivacije, ki tako in tako ne sme biti vprašljiva. Če kdo zdaj potrebuje še dodatno motivacijo, smo se trenerji zmotili, da smo ga uvrstili v moštvo. No, takšnega v naši slačilnici ni. Švicarje smo podrobno analizirali. To je prva tekma, ki je pomembna, ni pa najpomembnejša. Kakršen koli bo že razplet, morali bomo nadaljevati. Začne se z 0:0, led je 60 x 30 m, en plošček, pet na pet večino časa, in to je to.«



Kakšno Slovenijo pričakujete?



»Pričakujem zrelo Slovenijo, saj so zdaj fantje v najboljših igralskih letih. Odigrajo lahko z izkušnjami, s čim manj živčnosti. Na začetku je ta lahko prisotna, vendar smo storili vse, da se to ne bi zgodilo. Pričakujem veliko željo in upam, da bo tudi uspeh.«



Kaj ste spoznali pri analizi igre švicarske reprezentance?



»Spremenjena je glede na prejšnja leta. Njihov poudarek je na agresivnosti po celem igrišču. Ni neke šahovske postavitve sistema igre. V prvi vrsti bomo pripravljeni na njihov pritisk, da se ne bi ujeli v kakšno past. Morali bomo biti zbrani pri prvi podaji, ne smemo biti statični, ampak stalno v gibanju. Za to smo največ delali na zadnjih treningih. Fante opozarjamo, kje so naše možnosti, kje lahko presenetimo glede na njihovo agresivnost. Če bo naša ustvarjalnost na pravšnji ravni, se lahko nadejamo uspeha.«



Verjetno je želja ponoviti igro iz Minska, kjer ste se uvrstili na olimpijske igre 2018?



»Delali bomo za to. V tej sezoni smo že imeli en vrhunec, igro in občutke iz Minska bomo poskušali prenesti tudi na svetovno prvenstvo. Tam so fantje dokazali, da se lahko kosajo z največjimi ekipami pod najhujšim pritiskom. Ekipa raste tudi v tej prvini.«



V Parizu ni čutiti hokejskega utripa ob svetovnem prvenstvu. Kako gledate na to?



»Z reprezentanco sem bil prvič kot trener na SP v Bratislavi. Tam ima hokej posebno vlogo, drugače ga dojemajo. V Franciji, sploh pa v Parizu, hokej ni šport številka ena. Zato je tudi dosti manjših spodrsljajev prirediteljev. Za sestanek selektorjev denimo sploh niso pripravili stolov. Kaj takšnega se v hokejsko razvitih državah ne bi primerilo, niti pri nas ne. Tu pač hokej ni tako pomemben, ob tem pa je tudi mentaliteta drugačna. A to smo vedeli že prej, saj nam je Edo Terglav podal vse informacije. Zato se ob takšnih in podobnih napakah samo nasmejimo.«



Je kaj zapletov zaradi varnostnih ukrepov?



»Niti ne, vse poteka kar hitro. Z letališča do hotela smo imeli spremstvo. Prisotni so vojaki z orožjem, morda to koga moti, toda verjetno so tam z razlogom. So dokaj neopazni. Majhna težava je promet. Vsakič moramo preračunati, koliko časa potrebujemo od hotela do dvorane, saj običajno nastanejo manjši zastoji. Zaradi priprave na trening ali tekmo je za nas pomembna vsaka minuta, saj nočemo po nepotrebnem hiteti. Na tekme in s tekem bomo imeli zagotovljeno policijsko spremstvo.«



Terorizem in volitve omejujejo



V Franciji že vse od terorističnega napada v pariškem klubu Bataclan novembra 2015, v katerem je umrlo 90 ljudi, vladajo izredne razmere. Jutri bodo tu v drugem krogu predsedniških volitev izbirali med liberalcem Emmanuelom Macronom in skrajno desničarko Marine Le Pen. Poudarek na varnosti je tako še večji. Ob robu SP v hokeju zaradi stalno prisotnih terorističnih groženj prireditelji sploh niso postavili priljubljene cone za navijače. Varnostni pregledi ob vstopu v dvorano Bercy so tudi za novinarje zelo temeljiti, včasih že moteči.