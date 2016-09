Sedemdesetletni celjski rokomet

Da je Celje res rokometno mesto, smo ob 70-letnici organiziranega igranja tega športa v savinjski metropoli lahko pretekli teden podoživeli na vsakem koraku življenja v knežjem mestu. V njegovem središču so ob jubileju pripravili priložnostno razstavo, v Narodnem domu je bila slavnostna akademija, vrhunec proslave pa je bila sobotna uvodna tekma Celja Pivovarne Laško v regionalni ligi SEHA proti madžarskemu Veszpremu. Sobotni žur v dvorani Zlatorog in pred njim je bil poimenovan rokomet in rock'n'roll, saj so jo godle, denimo, skupine Mambo Kings, San Di Ego in Šank Rock, ta je z rokometaši predstavil tudi novo klubsko himno. Celjski klub ni pozabil niti na filateliste, saj je ob obletnici izdal niz sedmih različnih poštnih znamk. Evropski klubski prvak iz leta 2004 je torej bučno proslavil obletnico, od zdaj pa bo treba na igriščih garati za nove šampionske lovorike.