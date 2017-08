Še naprej ruši stene pred seboj

LJUBLJANA – Koroška je športno zakon. Tina Maze je resda zdaj v smučarskem pokoju, zato pa najstniško vihrava Janja Garnbret v športnem plezanju ruši stene pred seboj. Na evropskem prvenstvu v balvanskem plezanju v Münchnu je postala prvakinja stare celine v kombinaciji, bila srebrna v balvanih, na hkratni tekmi svetovnega pokala pa je zmagala in v skupnem seštevku na koncu osvojila drugo mesto.



Po koncu sezone se že mora misliti na OI in pridobiti steno za hitrostno plezanje.

Ker je športno plezanje nov olimpijski šport, prvič bo na sporedu v Tokiu leta 2020, bo treba veliko postoriti še v tretji disciplini kombinacije, to je hitrostno plezanje, kajti izkupiček iz težavnosti, balvanov in hitrosti bo štel za čim višjo olimpijsko uvrstitev. »Po koncu sezone se moramo lotiti še tega in razmišljati o olimpijadi. Moramo dobiti steno za hitrostno plezanje,« pravi selektor Gorazd Hren. »Želela sem si stopničk, ciljala sem na naslov evropske prvakinje. Nisem pa razočarana nad drugim mestom v balvanih, sem zelo zadovoljna,« je oceno začela Janja Garnbret, ki jo je v superfinalu premagala Srbkinja Staša Gejo, ta pod vodstvom Hrena vadi skupaj s Korošico. »Super se mi je zdelo, da sva se obe prebili do konca, ker sva prijateljici, a po drugi strani je bilo malce čudno. Zaradi olimpijskih iger sem se letos bolj posvetila balvanom, je pa težko usklajevati obe disciplini. Res je neverjetno, kaj se mi dogaja, v balvanih sem res uživala,« je Janja celo sama presenečena nad uspešnostjo. Na EP na Bavarskem je bronasto odličje osvojil 20-letni Anže Peharc, član AO PD Kranj. »Preskok iz mladinske konkurence je kar velik, plezanje je na drugi ravni. V članski konkurenci je vse videti bolj sproščeno, iz tega vidika je lažje,« je omenil Peharc, ki je kolajne osvajal že kot mladinec.