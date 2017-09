Še Hrvati pojejo slavospeve Dončiću! Uf, kakšne rekorde je podrl

ISTANBUL – Luka Dončić, star samo 18 let, šest mesecev in 25 dni, premika mejnike. V četrtfinalu evropskega prvenstva v košarki je bil najzaslužnejši za zmago reprezentance nad Latvijo s 103 proti 97.

Medtem hrvaški mediji poročajo, da so primerjave našega košarkarskega talenta svetovne košarke in legendarnega, prezgodaj preminulega velikana košarke Dražena Petrovića še kako utemeljene. Še več, Dončić ga je celo prehitel, saj je včeraj nasul 27 točk, medtem ko je Dražen leta 1983 pri istih letih na evropskem prvenstvu dal največ 25 točk. To pomeni, da na evropskem prvenstvu še ni bilo 18-letnika, ki bi zadel toliko košev.

S svojim učinkom se je postavil ob bok še enemu članu košarkarske hiše slavnih, Litovcu Arvydasu Sabonisu. Ta je pri 19 letih dosegel le eno točko več, a še to proti Nizozemski, ko se je nekdanja Sovjetska zveza dobesedno izživljala nad nasprotnikom z izidom 105 proti 70. Naši košarkarji pa so včeraj odigrali težko in tesno tekmo.

Ne nazadnje, Hrvati dodajajo, da sta jih Luka in Goran Dragić včeraj vrnila v čas atraktivne in efektivne košarke, ko so na evropskem parketu kraljevali Sabonis, Petrović, Vlade Divac, Toni Kukoč ...