Še dve zlati za balinarje

CASABLANCA – Slovenija je na svetovnem prvenstvu v balinanju v Maroku danes osvojila tri zlate medalje. Potem ko je bil najboljši že Davor Janžič v natančnem zbijanju, sta uspeh zvečer dopolnila še Janžič in Jure Kozjek v dvojicah ter Anže Petrič v hitrostnem zbijanju.

Davor Janžič je v finalu natančnega zbijanja na svetovnem prvenstvu v Maroku popoldne poskrbel za prvo zlato medaljo za slovenski tabor. Za naslov prvaka je premagal tri konkurente iz Hrvaške, Peruja in Črne gore in osvojil prvo mesto.

Pred zbijanjem zadnje pozicije sta Davor Janžič in Hrvat Marko Beaković zbrala enako število točk – 19. V neposrednem dvoboju je slovenski reprezentant ohranil mirnost in natančnost, Hrvat pa je zgrešil.

Tudi sklepni del je bil v znamenju Slovencev. Janžič in Kozjek sta osvojila naslov svetovnih prvakov, potem ko sta premagala srbsko dvojico Miloš Milaković-Srdjan Butorac z 10 : 5. Na koncu je vse začinil še Anže Petrič v finalu hitrostnega zbijanja. Ugnal je favorita v tej disciplini, Hrvata Lea Brnića, v dodatnem zbijanju z 22 : 21, po petih minuta sta bila tekmeca izenačena.

Tako je bila Slovenija daleč najuspešnejša država na tem svetovnem prvenstvu s tremi zlatimi medaljami, s srebrno in z dvema bronastima. Skupaj so kolajne odšle z balinarji v 12 držav, tudi v Peru, Avstralijo in ZDA. Najbolj pa so razočarali Francozi in Italijani.