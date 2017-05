Se bo Olimpija po Krki le streznila in zresnila?

LJUBLJANA – Dan zmage je bil, 9. maj 2017 si bodo zapomnili v Stožicah. Union Olimpija je po sobotnem uspehu proti novomeški Krki še enkrat ugnala Dolenjce in se prvič po letu 2014 uvrstila v zaključni dvoboj. Še tretjič zapored bo to finale, v katerem bo manjkal vsaj eden od večnih rivalov. To pot Krka, ki je med letoma 2010 in 2014 petkrat igrala za naslov z zmajčki in jih prav tolikokrat tudi porazila. Tudi zato se je v glavah in mislih Ljubljančanov nabralo gneva. Veselja po izločitvi Krke ni manjkalo. Trener Gašper Okorn je bil v deliriju, ekstazi. Zavedal se je, da je naredil z ekipo nekaj velikega.



»Menim, da ni bila odločilna sreča. Bom povedal na glas: Olimpija je zasluženo v finalu! Dobili smo serijo z 2:0 in obe tesni končnici. Krko smo v desetih dneh premagali trikrat v različnih postavah. V vsej sezoni imamo z njimi medsebojni izid 6:3. Z njimi smo izgubili tri dokaj nepomembne tekme, vse, ki so kaj štele, pa smo dobili. Kakor koli obrnete, naši zmagi v ligi ABA sta pomenili njihov izpad, zmaga v pokalu jim je vzela lovoriko, tokrat pa so ostali brez finala. Ob tem je še tista ključna tekma v Novem mestu, ko smo se bojevali za polfinale, tako da o tem ne bi več razglabljal,« je odločno zabrusil Okorn ter v kali zatrl razmišljanje v taboru Krke, v katerem so se počutili oškodovane.



»Zahvalil bi se svoji ekipi. Prikazala je odlično in požrtvovalno košarko. Gledalci so lahko uživali. Velika zahvala gre tudi našim navijačem. Tekma je bila dobra, dali smo vse od sebe. Videli smo, kaj se je dogajalo na igrišču in zakaj se je tekma tako končala. Užival sem v košarki,« je dejal Krkin trener Simon Petrov, ki je zavil izjavo v celofan, a je priznal, da ni bil zadovoljen s piskanjem. Zagotovo pa bi tudi med vodenjem sam lahko naredil kaj drugače. Krka s sezono ne more biti zadovoljna, saj je osvojila le eno lovoriko – superpokal. Izgubili so finale pokala Spar, izpadli v polfinalu lige Nova KBM in izpadli iz regionalne lige. Da se bodo bolj oprli na lastne sile, so dali vedeti že z imenovanjem Petrova za glavnega trenerja. Ni skrivnost, da so v Novem mestu razmišljali, da bi v ekipo vrnili katerega od domačih igralcev, ki so kruh našli na tujem. Zagotovo v ta krog spadajo Jure Balažić, Domen Bratož in Maj Kovačevič. Vprašanje pa je, ali je za te tri fante domača liga (to je za zdaj edino tekmovanje, v katerem bo Krka zagotovo igrala) dovolj mamljivo.



V Olimpiji imajo sladke skrbi in se v miru pripravljajo na finale. V teh dneh se razpleta tudi kadrovska križanka. Številni so prepričani, da bo svet sponzorjev ustoličil direktorja Romana Lisca. Menda v klubu ostaja tudi dozdajšnji direktor (in velik zaupnik župana Zorana Jankovića) Matevž Zupančič, a bo opravljal bolj specifično nalogo. Kar ni ravno pogodu trenerjem mlajših selekcij, ki so z direktorjem na bojni nogi. Lisac bo imel precej dela, pomiriti bo moral trenerje in po koncu sezone najti novega glavnega stratega. Okorn se poslavlja. Lisac bo tudi primoran hitro ustaviti odliv mladih igralcev na tuje – zdaj tja vleče tudi 15-letnega Alena Malovčiča, ki je treniral pri Vitoriii v Baskoniji. Predvsem bo treba poplačati upnike in biti zgleden ter finančno urejen. To Olimpija v minulih letih ni bila. »Kako je Olimpija prišla v tej sezoni do licence za igranje? Ob takih dolgovih? Naj si Košarkarska zveza Slovenije za zgled vzame Nogometno zvezo Slovenije,« je slišati v klubih iz spodnjega dela prvenstvene lestvice. Pa še kako prav imajo. A to ne zmanjšuje pomena zmage zmajev, ki so v finalu. Čas je, da se tudi finančno zresnijo.