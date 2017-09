Savšek postal svetovni prvak

PAU – Slovenski kanuist Benjamin Savšek je osvojil naslov svetovnega prvaka v slalomu na divjih vodah v Pauju.

Drugo mesto je osvojil Slovak Alexander Slavkovsky, tretji pa je bil rojak slednjega Michal Martikan. Drugi slovenski finalist Anže Berčič je bil ob izpuščenih vratih enajsti.

Savšek je v finalu odpeljal zelo hitro, saj je kljub dotiku in s tem kazenskima dvema sekundama prevzel vodstvo in ga zadržal tudi po nastopu zadnjih petih posameznikov v finalu. Zanj je to prvi naslov svetovnega prvaka.