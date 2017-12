Sašo Filipovski spet doma

LJUBLJANA – Sašo Filipovski se je vrnil v Slovenijo. A le za nekaj dni, potem bo spet odšel v Bandirmo, kjer že drugo sezono uspešno vodi ambiciozno sredino Banvita, aktualnega turškega pokalnega prvaka. V prejšnji sezoni je ekipa našega strokovnjaka šokirala Turčijo in ligo prvakov (bili so finalisti), po sezoni pa doživela osip. Kar trije nosilci so se poslovili – Jordan Theodore je odšel v evroligaški Milano, Gediminas Orelik v italijanskega prvaka Venezio, domači as Furkan Korkmaz pa v ligo NBA. »Ekipa je spremenjena, toda ambicij nam ne manjka. Vnovič smo sestavili homogeno moštvo,« je razložil Filipovski. V ekipi je zadržal centra Gašperja Vidmarja, ki ga je jeseni mesec dni snubil madridski Real. »To je veliko priznanje zanj. Osebno sem vesel, da je ostal pri nas,« je jasen Filipovski. Tudi letos je kapetanski trak dodelil prav Vidmarju, ki je v klubu in mestu pravi junak zaradi evropskega naslova. »Slovenska reprezentanca je naredila izjemen rezultat. Vidmarju čestitajo na vsakem koraku. Hkrati pa je ta naslov velika usluga vsem košarkarskim delavcem iz Slovenije, ki delamo na tujem,« je poudaril Domžalčan, ki z ekipo v turški ligi zaseda 10. mesto (pet zmag, eno manj kot šestouvrščeni). »Delam v dobro organiziranem klubu, ki nastopa v zelo močni ligi, konkurenca je izjemna – tako med klubi, igralci, trenerji. Užitek je delati v takem okolju, kjer se merijo za naslov najboljšega vrhunski klubi. Mi ostajamo realni, vemo, da premoremo 12. proračun v ligi, tekmujemo pa z močnejšimi. Naša ekipa je po prejšnji sezoni doživela spremembe,« je nadaljeval Filipovski, ki je z ekipo minulo soboto prekinil niz treh zaporednih domačih porazov. To so igralci Banvita storili za izjemen način – premagali so nekdanjega evroligaša Darusafako, ki velja za favorita v pokalu EuroCup. »Tudi v ligi prvakov nam dobro kaže,« je zadovoljen z izplenom petih zmag in treh porazov. V Ljubljani bi radi dosegli novo zmago. A se zavedajo, da jim ne bo lahko.



Opozarja na Lorbka

»Olimpijo spoštujemo. Vemo tudi, da igra povsem neobremenjeno v ligi prvakov, v kateri lahko presenetijo na vsaki tekmi. Ostati moramo zbrani do konca. Strasbourg ni bil, zato je doživel neugoden poraz. Olimpija je ekipa, ki se v tej sezoni vrača v igro tudi po visokem zaostanku. Spomnimo se srečanja v Turčiji, kjer smo slavili zmago šele po podaljšku,« je Filipovski pohvalil zasedbo, ki jo je v dveh obdobjih vodil; nazadnje leta 2013, danes pa se mu bo po robu postavila v 9. krogu lige prvakov. »Ljubljančani premorejo solidne Američane in vedno neugodnega ostrostrelca Domna Lorbka. Igrajo pametno,« je še dodal Filipovski, ki je v Ljubljano pripotoval z vsemi razpoložljivimi silami. »Lepo je biti spet doma. Lani mi je v ligi prvakov žreb namenil Helios, tekmo sem igral 500 metrov od doma, zdaj Petrol Olimpijo, torej 10 kilometrov proč od doma. Vesel sem, ker sem spet videl svojo družino, otroka. Lep občutek,« je v decembrskem duhu sklenil Filipovski.