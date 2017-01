Sanjski družinski finale, Federerjeva velika vrnitev

Mati teniških zvezdnic Oracene Price in zaročenec njene mlajše hčere Alexis Ohanian sta imela na tribuni Rod Laver Arene nasmeh do ušes. V finalu odprtega teniškega prvenstva Avstralije v Melbournu bomo namreč spremljali sestrski obračun med Sereno in Venus Williams, ki sta se nazadnje v finalu turnirja za grand slam pomerili v Wimbledonu leta 2009. Serena je v polfinalu v 50 minutah premagala Hrvatico Mirjano Lučić Baroni s 6:2, 6:1, njena sestra Venus pa je imela precej več dela z rojakinjo Coco Vandeweghe s 6:7 (3), 6:2, 6:3. Nekdanja prva igralka s svetovne lestvice Venus Williams je s 36 leti postala najstarejša finalistka v odprti dobi turnirjev, leto mlajša in trenutno druga na svetovni lestvici Serena pa bo igrala za svoj 23. naslov za grand slam in sedmega v Avstraliji. Z Venus bo v finalu enega od štirih najmočnejših turnirjev igrala devetič in vodi s 6:2 v zmagah; Serena v skupnih medsebojnih dvobojih vodi s 16:11 in z 9:5 na grand slamih. Venus je pred 14 leti v Melbournu po treh nizih izgubila v sestrskem finalu in bo 15. igrala v finalu turnirjev za grand slam, zadnjič je bilo to leta 2009 v Wimbledonu, ko je prav tako izgubila proti sestri.



»To, da bom spet igrala v finalu z Venus, to so najine največje sanje. Ona je tudi moja največja tekmica. Ne glede na to, kaj se bo v finalu zgodilo, obe bova zmagali, gotovo je, da bo Williamsova na koncu osvojila turnir,« je dejala Serena. V finalu bo poskušala Venus osvojiti svoj osmi grand slam turnir, prvi v Melbournu. »V polfinalu se nisem mogla niti za trenutek sprostiti. Šele proti koncu tretjega niza sem pomislila, da bi tole pa lahko zmagala. Zelo dobro je igrala, neverjetno. Obenem pa smo Američanke dokazale izjemne predstave, tri smo v polfinalu, več kot sanjsko,« je povedala Venus Williams. Nov sestrski obračun ima že tako poseben čustveni naboj, o podvigu velikih športnic pa dodatno govori dejstvo, da sta imeli obe v minulih letih precejšnje težave z zdravjem. Serena se je otepala poškodb, Venus pa se je borila z avtoimunsko boleznijo, ki povzroča utrujenost in bolečine v sklepih. Verjetno je večji vložek na strani Serene, saj bi z zmago v Rod Laver Areni znova zasedla vrh lestvice ATP, kjer je trenutno Nemka Angelique Kerber.



Uresničitev divjih sanj



Najtrofejnejši tenisač v zgodovini, Švicar Roger Federer, pa je prvi finalist moškega dela prvega turnirja za grand slam v letu. V polfinalu je v petih nizih premagal rojaka Stana Wawrinko s 7:5, 6:3, 1:6, 4:6 in 6:3. Federer, ki se bo v nedeljo potegoval za 18. naslov na turnirjih za grand slam, se bo v finalu pomeril z zmagovalcem dvoboja med Špancem Rafaelom Nadalom in Bolgarom Grigorjem Dimitrovom, ki je na sporedu danes. Za 35-letnega Švicarja, ki je lani zdravil poškodbo kolena, je to 28. uvrstitev v finale največjih turnirjev. V Melbournu je doslej zmagal štirikrat (2004, 2006, 2007, 2010). »Niti v najbolj divjih sanjah si nisem predstavljal, da bom prišel tako daleč. S Stanom sva odigrala težak dvoboj. Po drugem nizu sem povsem izgubil ritem, nasprotnik je to izkoristil, na koncu pa se je vse dobro izteklo. Peti niz se je končal kar malce hitro. Ko sem dobil zaključno žogo, sem moral pogledati proti semaforju, ali je res konec,« je dejal 17. nosilec turnirja, najstarejši finalist grand slamov, odkar je 39-letni Ken Rosewall leta 1974 igral v finalu OP ZDA. Dva dni premora mu bo prišlo še kako prav, saj je imel v polfinalu manjše težave z aduktorjem.