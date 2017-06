Šampion se je že videl kot ribič

PARIZ – Dva od najbolj- ših svetovnih športnikov prihajata z Balearskih otokov. Motociklistični as Jorge Lorenzo je z Majorke, od tam pa je tudi ... Rafael Nadal. Kralj peščenih teniških igrišč je v nedeljo še desetič osvojil odprto prvenstvo Francije oziroma turnir na igriščih Roland Garrosa; ta je bil francoski vojaški pilot v prvi svetovni vojni, ki ga je Nemec Hermann Habich sestrelil mesec dni pred koncem prvega globalnega spopada oziroma dan pred 30. rojstnim dnevom. Španski as Nadal je v Parizu sestrelil že deset naslovov najboljšega, z njimi je tudi rekorder z enega turnirja za veliki slam; ima jih iz let 2005 do 2008 ter od 2010 do 2014, tem je dodal še letošnjega. Letos je s poškodbami dolgo načeti 31-letnik igral kot prerojen in v finalu Švicarja Stanislasa Wawrinko gladko odpravil s 6:2, 6:3 in 6:1.

Balearčan se je z deseto uvrstitvijo v finale pariškega turnirja izenačil s Švicarjem Rogerjem Federerjem in Američanom Billom Tidnom, ki sta se do zdaj kot edina desetkrat uvrstila v finale enega turnirja za grand slam, zmag na teh pa ima zdaj Nadal petnajst. Premore namreč še lovoriko iz Australian Opna ter po dve kroni iz Wimbledona in OP ZDA. »V tem trenutku sem preveč čustven, da bi govoril francosko,« se je najprej opravičil Rafa in nato udaril po jeziku največjih francoskih čezkanalskih tekmecev. »Igral sem resnično najbolje doslej, občutek, ki ga imam tukaj, je težko primerjati s tistimi z drugih turnirjev. Namreč, ko tukaj čutiš ta adrenalin in vsa čustva. Občutek, da mi je znova uspelo zmagati, je neprimerljiv s katerim koli drugim ob uspehih v karieri,« je čustveno buhtelo iz Majorčana.

Zaradi številnih poškodb kolen in zapestja v zadnjem obdobju niti ni vedel, ali bo resnično povrnil staro formo oziroma polno igralsko moč. »Vsakodnevno so me črvičili dvomi, a to je imelo na koncu pozitiven učinek, saj sem delal še naporneje in intenzivneje. Morate biti skromni in sprejeti dejstvo, da morate trdo delati, da bi se izboljšali. Življenje se nikoli pred teboj ne razgrne povsem jasno, če nimaš dvomov, si zelo arogantna osebnost, sam pa nisem takšen,« je še pridigal. Rafa je letos v zares odlični formi, dobil je turnirje na peščenih igriščih v Monte Carlu, Barceloni in Madridu, izgubil le en dvoboj, njegov pariški konto pa je zdaj neverjetnih 79 zmag in dva poraza. »Če se spomnim svoje prve zmage v Parizu leta 2005, sem presenečen, da še vedno igram tenis. Namreč pred dvanajstimi leti sem menil, da bom leta 2017 ribaril na barki ob obali Majorke. Resnično nisem verjel, da bom imel tako dolgo kariero in dosegel toliko turnirskih zmag,« je zaokrožil šampionsko razmišljanje v mestu luči.

No, naslednja Nadalova velika naloga bo letošnji wimbledonski turnir od 3. do 16. julija. Španec je v osrčju južnega dela Velike Britanije zmagal v letih 2008 in 2010, 2006., naslednje leto in 2011. je bil podprvak. Njegovi zadnji štirje nastopi so se končali s porazi proti tekmecem, na lestvici ATP uvrščenimi nad stotim mestom. »Če bom letos na wimbledonski travi znova imel težave s koleni, nizek odboj žogice bolj obremenjuje moji spodnji okončini, bi lahko bil moj vnovični obisk Londona spet kratkega veka. A rad igram na travi, upam, da bosta moji koleni zdržali, da bosta nogi močni in da bom imel priprave za Wimbledon takšne, kakršne potrebujem in tudi hočem,« se je Rafael Nadal ozrl na obisk tradicionalnega turnirja v deželi njenega veličanstva.