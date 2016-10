Samo borbenost premalo za skalp močnih moštev

LJUBLJANA – Porazi so sestavni del športa in življenja. Tega se zavedajo tudi v košarkarski Olimpiji, kjer v uvodu v evropski pokal niso bili kos ruskemu klubu Lokomotivu, ki je v Tivoliju zmagal z 72:64. Dobrih 1500 gledalcev se je zbralo na evropski premieri v Ljubljani, kjer bodo četrto sezono zapored spremljali to tekmovanje, potem ko so bili prej vajeni elitne evrolige. Od zadnje tekme Union Olimpije med elito pa je minil že 1401 dan. Decembra 2012 so zmaji z gostovanjem pri madridskem Realu končali igranje v najboljšem klubskem tekmovanju stare celine. »Lahko bi se zbralo več ljudi, ne nazadnje smo igrali proti tretji ekipi minule sezone evrolige,« je bil nad obiskom v Tivoliju (1100 gledalcev) rahlo razočaran trener Gašper Okorn. »Po eni strani razumem ljudi, razvajeni so. Okoli kluba se je nabralo precej negativnosti, tudi sami to občutimo. Da bodo ljudje prišli, bomo morali tudi mi kakšno tekmo več zmagati. Računali smo, da bi presenetili Lokomotiv, ni se izteklo,« je ljubljanski trener priznal, da je imel načrt, kako bi lahko Ruse dobili na levi nogi. Ne nazadnje plan ni bil na trhlih temeljih. Lokomotiv je v slovenskem glavnem mestu odigral prvo uradno tekmo v sezoni, ekipa je nova, tudi trener. Le še zmaji bi morali pokazati nekaj več znanja v igri ter zbranosti pri metu.

