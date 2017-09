Sagan tretjič prvak, Slovencev ni bilo v ospredju

BERGEN – Slovak Peter Sagan je na svetovnem prvenstvu v cestni dirki v Bergnu ubranil mavrično majico in postal prvi kolesar, ki je osvojil tri zlata odličja na SP po vrsti. Srebro je osvojil Norvežan Alexander Kristoff, bron pa Avstralec Michael Matthews. Slovencev ni bilo v ospredju.

Poleg Sagana imajo tri zmage na cestni dirki svetovnega prvenstva še Italijan Alfredo Binda, Belgijec Rik Van Steenbergen, Španec Oscar Freire in Belgijec Eddy Merckx, vendar nikomur ni uspelo slaviti trikrat zaporedoma.



Najboljši Slovenec je bil na koncu Luka Pibernik na 43. mestu in z zaostankom dveh minut ter 43 sekund. Pibernik je sicer cel dan odlično delo opravljal za kapetana Luko Mezgeca, ki pa je na koncu povsem omagal. Jan Polanc je bil z enakim zaostankom kot Pibernik 62. Matej Mohorič je končal na 92. mestu, Mezgec 93., oba sta zaostala pet minut in 49 sekund. Primož Roglič je bil 122. z zaostankom 10:21 minute. Jan Tratnik je odstopil.