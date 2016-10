Sagan svetovni prvak, slovenska kolesarja končala v bolnišnici

DOHA – Slovaški kolesarski zvezdnik Peter Sagan je na svetovnem prvenstvu v Dohi ubranil naslov svetovnega prvaka. Šestindvajsetletni Slovak, tudi letošnji evropski prvak, je bil najboljši v sprintu skupine 20 kolesarjev, v katerem je imel več moči od Britanca Marka Cavendisha in Belgijca Tom Boonena, ki sta tudi že bila svetovna prvaka.

Sagan je tako postal peti kolesar, ki je ubranil naslov najboljšega na svetu, pred tem je to uspelo Belgijcema Riku Van Stenbergnu in Riku Van Looyu ter Italijanoma Gianiju Bugnu ter nazadnje leta 2007 Paolu Bettiniju.

Slovenski kolesarji so spet med osmoljenci dirke svetovnega prvenstva, saj v Dohi nihče od treh ni prišel do cilja. Luka Pibernik je ostal v ozadju in odstopil, Luko Mezgeca in Gregorja Boleta pa sta ustavila padca, kot so napovedovali, teh na dobrih 257 kilometrov dolgi progi ni manjkalo. Zaradi njih in drugih ovir na ravninski trasi je bil nasploh osip med tekmovalci velikanski.

Mezgec in Bole sta tako dan končala v bolnišnici, v slovenskem taboru upajo, da nista težje poškodovana.

»Ko smo videli, da je veter močan, smo vedeli, da bodo ključni trenutki dirke v puščavi, kjer so ceste najslabše. Tam so v ospredju ostali najboljši, med njimi je bil tudi Mezgec. A na žalost se je zapletel v padec, s tem so bila naše sanje končane. Bole je padel prej, ko je že malenkost zaostal, Pibernik pa je v močnem vetru ostal v ozadju, zato je odstopil. Odkar sem selektor, se nam smola ponavlja, a enkrat bo prišel tudi naš dan,« je novo smolo na svetovnih prvenstvih orisal selektor Gorazd Štangelj, ki meni, da z obema slovenskima osmoljencema ni nič hujšega, vseeno pa bodo morali to potrditi še zdravniki.