S prebujenim Mačkovškom uspešno prebili led na SP

METZ – Slovenska rokometna reprezentanca je po pričakovanju zmagovito začela 25. svetovno prvenstvo v Franciji. V skupini B v Metzu se je v dvorani Les Arènes soočila z Angolo in jo ugnala z 42:25 (22:13). Najboljša strelca za četo selektorja Veselina Vujovića sta bila z osmimi zadetki Borut Mačkovšek in Gašper Marguč, prvi je bil izbran tudi za najboljšega igralca tekme, pri Angolcih jih je sedem zabil Sergio Lopes. »Tekmo smo odločili že v prvem polčasu, drugega smo odigrali na rutino. Delo smo dobro opravili, pomembno je, da smo uspešno prebili led. Vemo, da nas v drugem krogu proti Islandiji čaka mnogo zahtevnejše delo,« je po tekmi bistvo poudaril Gašper Marguč.



Slovenija je dvoboj s tretjeuvrščeno reprezentanco z zadnjega afriškega prvenstva odigrala brez poškodovanega Mihe Zarabca, zaigral naj bi jutri v drugi tekmi proti Islandiji, selektor Veselin Vujović pa je kot drugega vratarja v moštvo uvrstil Urha Kastelica. A telesno zelo skočni in tehnično solidno podkovani Angolci so na uvodu z zadetki izkoristili luknje v slovenski obrambi 6-0 in v 3. minuti povedli celo s 4:2. Slovenski rokometaši pa so v nadaljevanju unovčili spretno kombiniranje okoli dokaj kaotične angolske obrambe, ta je tudi taktično delovala zelo naivno, zadetki pa so padali kot po tekočem traku. Strelsko je na svoj račun, kar je za njegovo samozavest zelo pomembno, prišel tudi ostrostrelec Borut Mačkovšek; do polovice polčasa je dosegel že štiri zadetke. Izid prvega polčasa 22:13 pove vse, v hitri igri, že drvenju, so zadetki kar deževali, Vujovićevi so jih celo kopico lahkih dosegli iz nasprotnih napadov. Slovenci so na celotni tekmi po hitrih nasprotnih akcijah dosegli enajst golov, Angolci pa le enega.



V drugem polčasu se je bolj ali manj enosmerna rokometna ulica nadaljevala, Vujović pa je čas v vratih za ves drugi polčas namenil debitantu na velikih tekmovanjih Urhu Kastelicu. Tudi na drugih igralnih položajih je dal priložnost za žoganje še preostalim fantom iz slovenske izbrane vrste. Svoj čas je najbolje izrabil Gašper Marguč, na desnem krilu je imel pravo sprehajališče, iz devetih strelnih poskusov iz igre pa je zadel osemkrat, enako statistiko je imel tudi Mačkovšek. A oba in druge slovenske rokometaše jutri čaka mnogo resnejša in nevarnejša tekmica – Islandija.

Lah in Sok opravila odlično Bojan Lah in David Sok sta odlično odsodila tekmo med Francijo in Brazilijo. Foto: facebook Čast, da sodita uvodni dvoboj na SP med gostiteljico Francijo in Brazilijo, sta imela slovenska sodnika. Bojan Lah prihaja iz Velike Nedelje v občini Ormož, David Sok pa je iz Zamušanov v občini Gorišnica. Prleška sodnika sta se za uvod odlično odrezala, čeprav nista imela težkega dela, saj so Francozi gladko slavili z 31:16 (17:7). Član slovenske reprezentance na SP je tudi Marko Bezjak iz Sodincev pri Ormožu, ki je bil lani v Riu de Janeiru prvi Prlek, ki je sploh nastopil na olimpijskih igrah.