S pokvarjenim kombijem po naslov svetovnega prvaka

»Slovenija ima svetovnega prvaka v lovu rib s plovcem (LRP), Ambro je premagal vso svetovno elito, Mitja Kmetec je četrti na svetu, le za ribji rep so se mu izmuznile stopničke!« se je med slovenskimi ribiči po mobilnikih širila vesela vest in odmevala tudi onkraj naših meja.



Za dosego odmevnega športnega dogodka na svetovni ravni je poskrbel 33-letni diplomirani inženir ekonomije, Ljubljančan Jernej Ambrožič - Ambro, ki zadnja leta uspešno nastopa v prvi državni A-ligi v LRP za ekipo RD Radeče. Ambro je na rečnem veslaškem kanalu v bolgarskem mestu Plovdiv na 63. svetovnem prvenstvu (SP) v LRP premagal svetovno priznane tekmovalce iz držav udeleženk, kot so Anglija, Francija, Belgija, Italija, Španija, Madžarska in Rusija. Tako je postal prvi Slovenec, ki se mu je po 63-letnem obdobju v LRP – člani uspelo vpisati na seznam najuspešnejših tekmovalcev na svetu! S tem dosežkom je presegel najvišjo uvrstitev slovenskega tekmovalca Petra Dimitrovskega iz RD Brežice, ki je leta 1985 v italijanskih Firencah s šestim mestom v posamični konkurenci postavil mejnik slovenskega uspeha in kar 31 let nosil sloves najuspešnejšega slovenskega tekmovalca na SP.



»Na pot v Bolgarijo se je reprezentanca podala v pričakovanju, da lahko izboljša do zdaj dosežene rezultate, in to je tudi dosegla z osvojitvijo odličnega 7. mesta. V domači konkurenci sem osvojil vse možne naslove, zdaj pa sem z osvojitvijo naslova svetovnega prvaka dosanjal svoje sanje in potrdil zaupanje vase. V dokaz, da lahko tudi na svetovnem prvenstvu dosežemo največje rezultate, sem na zmagovalnem odru s ponosom visoko dvignil slovensko zastavo in svoj pokal za najboljšega na svetu,« je povedal Ambrožič.



Četrti na svetu Kmetec pa je poudaril, da je na letošnje svetovno prvenstvo odšel z velikimi pričakovanji in da je upal, da se bo lovilo na match palico, kar se je tudi zgodilo. »Pripravili smo si odlično hrano, 30 odstotkov peletov Sensas carpes in 70 odstotkov moje mešanice, ki bo kmalu na policah. Glede na trening ves teden sem bil prepričan, da bo uvrstitev dobra, vendar sem se bal, da bo spet zmanjkalo nekaj gramov za zmago kot že neštetokrat,« pravi Kmetec in dodaja, da je edini razlog, da je na koncu pristal na četrtem mestu, ta, da je po odličnem začetku storil edino napako, da si je »utrgal prvega zapetega krapa pri zategu«, pa si je tako pisal usodo, katere, kot še sklene, ne želi nikomur, »saj je 4. mesto, sploh po takšnem prvem dnevu, najhujši udarec, ki ga je težko preboleti«.



In kaj na vse skupaj pravi vodja reprezentance Matjaž Mesarič? »Vse je potekalo lepo in gladko! Natovorili smo se in odpeljali, ko se nam je 50 km za Zagrebom pokvaril kombi. Štiri ure smo potrebovali, da smo dobili nov prevoz in da smo lahko krenili na pot... Takrat sem rekel, fantje, slabo se je začelo, se bo pa toliko bolje končalo.« In res. Od takrat je šlo vse skupaj le še navzgor: »Do konca tedna smo vsak dan lovili povprečno lepe teže rib in vedeli smo, da kot ekipa ne zaostajamo skoraj nič. Vsa ekipa je bila zelo enotna in komunikativna, zato je bila tudi atmosfera odlična. Seveda vam ne morem opisati naših čustev ob razglasitvi rezultatov in ob igranju slovenske himne. To je treba doživeti! Prepričan sem, da si bomo svetovno prvenstvo v Bolgariji vsi zelo dobro zapomnili. Na koncu koncev imamo svetovnega prvaka!« sklene Mesarič. Z rezultatom je bil seveda zadovoljen tudi 54-letni trener Igor Trošt, ki je fantom izrekel vse čestitke. Ob vprašanju, ali je bilo naporno, pa je kot iz topa prepričljivo izstrelil: »Ob tako prizadevni delavni ekipi ne čutiš utrujenosti, takšnim fantom sem vedno na voljo!«



Potihoma so slovenski ribiči že nekaj let upravičeno pričakovali od naših prizadevnih reprezentantov, ki so se že v mlajših kategorijah izkazali z izjemnimi dosežki na mednarodnem prizorišču, da bo morda kdo od njih le stopil na najvišjo stopničko. Ambru in Mitji ob bok lahko pripišemo Žigo Pavliča iz RD Majšperk, ki je že večkrat uspešno zastopal slovenske barve, Robi Makuc iz RD Radeče je na letošnjem SP s solidnim nastopom potrdil, da se nanj lahko računa v prihodnosti, in še bi lahko naštevali... Ob tej ugotovitvi je treba za njihovo prizadevno delo na omenjenem športnotekmovalnem področju pohvaliti mlade slovenske reprezentante, kot so: Lenart Pikelj, Aleks Mesarič, Dejan Petakovič, Primož Adanič in Benjamin Jan Jurman, ki resno konkurirajo omenjenim starejšim kolegom in so prihodnost naše tekmovalne dejavnosti. So namreč generacija, ki obeta!