S Palcicem osokoljeni sokoli

Si zamislite, da bi denimo slovenski trener v evropskem nogometu v svoji karieri vodil Liverpool, Romo, Lyon in Valencio? Torej, kakor bi rekel Srečko Katanec: »Kapo dol!« Bob Palcic je Američan slovenskega rodu, v ameriškem nogometu pa ima več kot 40 let izkušenj treniranja moštev poklicne lige NFL in univerzitetnih ekip. Bil je trener napadalne blokerske vrste v NFL-klubih Atlanta Falcons, Detroit Lions, Cleveland Browns in New Orleans Saints. Njegova moštva so trikrat prišla v končnico poklicne lige. Na univerzitetni ravni je Palcic, seveda Palčič v slovenskem pravopisu, vadil Ohio State, Wisconsin, Southern Californio, UCLA in Southern Methodist University. Robert Palcic je bil pred trenersko potjo zelo uspešen igralec v napadalni blokerski vrsti; trikrat je igral na tekmi Vseh zvezd, leta 1975 je bil celo izbran za najkoristnejšega igralca.



Čemu vse to hvalisanje za šport, ki je priljubljen onkraj luže, v Sloveniji pa denimo skoraj nihče ne ve, kaj je shotgun formation? No, 68-letni Bob Palcic bo v novi sezoni ameriškega nogometa v Sloveniji eden od dveh glavnih trenerjev pri Ljubljana Silverhawks. Sokoli bodo sicer spomladi odigrali svojo drugo sezono v avstrijski ligi, ta velja za eno najbolj kakovostnih in najtrših na stari celini. Američan slovenskega rodu bo v letošnji AFL vadil in vodil napad sokolov iz prestolnice, trenerski dvojec bo tvoril z dosedanjim strokovnjakom Rokom Štamcarjem. Ta kljub odlični sezoni moštva Silverhawks v letu 2016, ko so v avstrijski ligi prišli v polfinale, izpostavlja njihovo organizacijsko težavo, zato se je športnemu klicu domovine Palcic tudi odzval. »Ker imajo avstrijska moštva na tekmah po deset trenerjev in zato boljši pregled nad igro, so v veliki prednosti. Z njimi se je bilo težko spopadati sam, zato smo se odločili pripeljati trenersko eminenco Boba Palcica, ki bo prevzel vodenje napada. Menim, da bova odlično sodelovala. Če bo ekipa le še napredovala, jo lahko zagode tudi najboljšim avstrijskim moštvom,« meni Štamcar.



Nogometna družina



Bob Palcic si je, ko si je po prihodu v Slovenijo pred novim letom ogledal Bled in morsko obalo, ogledal tudi nekatere posnetke tekem sokolov iz pretekle sezone in nekaj njihovih treningov. »Vidi se, da je Matic Tomše odličen lovilec, Anthony Gardner pa podajalec. Sicer pa ekipo sestavljajo odlični igralci, te krasi izjemna hitrost. Trenutno je še prezgodaj, da bi postavljali cilje za sezono 2017, a pred očmi imam že prvo tekmo v ligi AFL, kjer bo cilj le zmaga,« je poudaril Bob Palcic. »Ključno pri odločitvi, da pridem v Slovenijo, je bilo dejstvo, da se ameriški nogomet v Evropi igra spomladi. Tako sem lahko jeseni in pozimi v ZDA in sem na tekmah in dogodkih, kjer pomembno vlogo igrajo moji otroci in vnuki. Za ponovni skok v trenerske vode sem se odločil, ker mi pri trenutnem delu manjka vznemirjenja, verjamem, da imam še dovolj energije za opravljanje trenerskega dela. Ne bi prišel trenirat v Evropo, če bi šlo za katero koli drugo državo. Ko sem dobil sporočilo trenerja Štamcarja, sem ženi dejal: ’Grem v Slovenijo, saj sem Slovenec!’ Stari starši so od tukaj, z Vrhnike in Rovt. Poznam tudi precej Slovencev, ki živijo v južnem Buffalu, v Ohiu in v Pensilvaniji. Vedno sem si želel priti v Slovenijo,« se je razgovoril Palcic. Omenil je svoje otroke in vnuke, v njegovi družini se namreč vse vrti okoli ameriškega nogometa. Njegova najmlajša hči Monica je poročena z nekdanjim obrambnim igralcem iz lige NFL Markom Simoneaujem, druga hči Amy kot predstavnica za odnose z javnostmi zdela pri NFL-klubu Houston Texans, sin Joe pa je trenutno trener pri univerzi Miami.