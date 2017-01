»Rusi so močni in visoki, a tudi veliko počasnejši od nas«

METZ – Slovenski rokometaši so izpolnili prvi del naloge na svetovnem prvenstvu v Franciji in se prebili v osmino finala, po uvodnih zmagah nad Angolci, Islandci in Makedonci ter neodločenem izidu s Tunizijci pa so jih na realna tla postavili Španci. Časa za celjenje ran nimajo veliko, že v soboto jih v razvpiti pariški dvorani Bercy čakajo Rusi.

Izbranci selektorja slovenske izbrane vrste Veselina Vujovića imajo navkljub četrtkovi boleči španski zaušnici še vedno dober izhodiščni položaj, drugo mesto v skupinskem delu v Metzu pa jim je prineslo zahtevne, a premagljive tekmece iz Rusije. Uvrstitev med osem najboljših navkljub slabemu umetniškemu vtisu na zadnji tekmi proti Špancem sploh ne spada v kategorijo »misija nemogoče«, pred najbolj usodnimi tekmami je – zavoljo številnih »barvnih odtenkov v njihovi igri« – bolj moteča nekoliko nejasna slika o realni vrednosti slovenskih rokometašev.

Selektor Vujović se je po porazu s Španijo bolj ali manj spraševal v slogu »kaj bi bilo, če bi«, njegova razmišljanja so bila občasno na las podobna tistim z lanskega evropskega prvenstva na Poljskem, kjer je Slovenija izpadla že po prvem delu tekmovanja. Omenil je pomanjkanje samozavesti svojih varovancev na pomembnih tekmah, ni pozabil niti na nekatere manjkajoče igralce, kot sta, denimo, veterana Uroš Zorman in Gorazd Škof, ki sta se po lanskih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru poslovila od reprezentance, nato pa se nepričakovano ponovno znašla na širšem seznamu.

Tekmec je premagljiv

Njegovi tukajšnji Francozi so se po četrtkovem polomu s Španci posuli s pepelom, bili so močno razočarani nad svojo predstavo, med njimi tudi kapetan Vid Kavtičnik, ki je pogumno stopil pred novinarske mikrofone. »Proti Špancem smo odigrali slabo tekmo, za druge dvoboje tega ne morem reči, izjema je le večji del drugega polčasa proti Tunizijcem. V osmini finala imamo premagljivega tekmeca, pred odločilno tekmo pa je nesmiselno delati paniko. Ne skrivam, da je po slabi predstavi s Španci prisotno določeno nelagodje, zdaj se moramo zbrati in podrobno analizirati Ruse,« je uvodoma dejal ostrostrelec slovenske izbrane vrste Kavtičnik, ki je zavoljo nekaterih kadrovskih sprememb pričakoval določena nihanja v igri.

»V naši ekipi imamo nekaj mladih in neizkušenih igralcev, ki pred letošnjim turnirjem v Franciji niso dobili veliko priložnosti za dokazovanje na reprezentančni sceni. A nihče od nas se ne bo skrival za tem, svoje napake bomo odpravljali z delom in s pogovori, predvsem pa moramo nadaljnje delo graditi na naših dobrih lastnostih,« je v zvezi s tem dejal Kavtičnik, ki si je močno želel nastopa v Montpellieru, kjer že vrsto let brani barve tega imenitnega francoskega kluba, a se mu želja ni uresničila.

Naslednji obračun bo skupaj z reprezentančnimi soigralci odigral v Parizu, sobotna tekma z Rusi pa se bo začela ob 20.45. »Rusi so močni in visoki, a tudi veliko počasnejši od nas. Premorejo veliko strelcev od daleč, na tem prvenstvu so odigrali nekaj kakovostnih tekem. Obeta se zahtevna tekma, a definitivno gre za premagljive tekmece,« je še na koncu dodal Kavtičnik.

Slovenija se bo v današnjih dopoldanskih urah z vlakom odpravila proti mestu luči, v večernih urah pa že opravila prvi trening v Bercyju.