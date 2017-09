Rusi poslali domov slovenske južne sosede

ISTANBUL – Košarkarska reprezentanca Rusije je zadnji četrtfinalist evropskega prvenstva. Premagala je Hrvaško s 101 : 78. Prvi polčas se je končal z izidom 46 : 42 za Ruse, v tretji četrtini pa so Hrvatom povsem ušli. Na začetku zadnje četrtine so povedli že za 21 točk in gladko zmagali. V četrtfinalu se bodo pomerili z Grki.

V ruski vrsti je bil najučinkovitejši Aleksander Šved s 27 točkami, Viktor Zubkov in Dimitrij Kulagin sta jih prispevala 14, Vitalij Fridzon pa 13. Pri Hrvatih je Bojan Bogdanović dosegel 28 točk in je bil edini kolikor toliko razpoložen igralec. Odpovedal je Dario Šarić s 13 točkami in komaj dvema skokoma (povprečje do sinoči 7,4).