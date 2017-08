Rusi končali slovenske odbojkarske sanje

KRAKOV – Slovenski moški odbojkarski reprezentanci ni uspel nov podvig. V četrtfinalu evropskega prvenstva je v Krakovu z 0:3 (-17, -19, -19) izgubila z Rusijo in se poslovila od tekmovanja.

Rusi, ki so Slovence premagali že v predtekmovanju, a takrat težje kot tokrat, so bili enostavno predobri za utrujene slovenske igralce. Ti so večer prej igrali težko tekmo s Poljsko, ki jim je sicer močno povečala samozavest, toda tudi pobrala veliko moči in energije. Proti visokim Rusom, pri katerih je bil za razliko od prve tekme zelo razpoložen Maksim Mihajlov, so bili brez moči, še posebno, ker so tekmeci tudi odlično servirali, predvsem pa delali zelo malo napak.

Z razpoloženim Mihajlovom in njegovimi servisi so Rusi takoj prevzeli pobudo, ko se mu je pri zbiranju točk pridružil še Dimitrij Volkov in drugi, je bilo jasno, da Slovenci v prvem nizu nimajo možnosti. Nekaj bolj izenačen je bil drugi niz, a ruski servis in blok sta poskrbela, da so se Slovenci spet znašli v zaostanku, ki ga niso več mogli izničiti. Tudi v tretjem nizu so Slovenci ves čas zaostajali, čeprav Rusi niso igrali več tako zavzeto in zbrano, a vseeno dovolj, da so prišli do zmage.

Rusija se bo v polfinalu pomerila z zmagovalcem dvoboja med Belgijo in Italijo.