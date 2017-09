Rus v skrbeh za slovenskega Rockyja

LJUBLJANA – V soboto, 16. t. m., bodo v Spielbergu zažigali člani legendarne rockerske skupine The Rolling Stones, isti večer pa bodo Bonifiko do vrelišča pripeljale legende slovenskih borilnih športov. Z izjemo Sama Petjeta bodo namreč v ring sredi koprske dvorane prikorakali tako rekoč vsi naši asi, ki so si v obračunih K1 ustvarili ime tudi v tujini. V osrednjem dvoboju prireditve W5 se bo Miran Fabjan postavil po robu slovitemu sarajevskemu težkokategorniku Dževadu Poturaku. Slovenski Rocky, kar je tudi vzdevek 32-letnika iz Branika pri Novi Gorici, ima ogromno zaslug, da bo priznano rusko združenje prvič gostovalo v Sloveniji. Konec koncev se je v preteklosti že boril pod okriljem W5 in naredil velik vtis na predsednika omenjene organizacije Sergeja Čepinogo.

Vedno sem govoril, da večji ko je tekmec, bolj trdo pade. In Poturak bo padel!

Zanimivo je, da se je Fabjan, ki si je po zadnjem obračunu sredi novembra 2015 vzel daljši premor, že spogledoval s koncem športne poti. Ko se je ponudila možnost, da bi spektakel W5 izpeljali pri nas, pa so se mu spet zasvetile oči. Ker je v tem času vadil, kolikor mu je pač čas dopuščal, je pridobil nekaj kilogramov, zato se je porajalo vprašanje, v kateri težnostni kategoriji in s kom naj bi se pomeril v Kopru. »Ko sem razmišljal o nasprotniku, ki bi pritegnil največ pozornosti, sem se spomnil na izkušenega Poturaka, ki ima za seboj že 85 dvobojev, od tega 53 zmag (30 s k. o.). Zaradi njega sem prestopil med težkokategornike, pravzaprav kategorije zame nikdar niso bile kakšna težava. Boril sem se v kategorijah do 78 in 85 kilogramov, zdaj pa se bom preizkusil še v težki (nad 95 kg),« se je razgovoril »slovenski Rocky«, za katerega to ne bo prvi nastop med težkokategorniki. Da se lahko kosa z njimi in jih premaguje, (si) je dokazal na junijskem turnirju za svetovni pokal združenja WAKO v Riminiju, kjer je po dveh zmagah osvojil lovoriko. »Vedno sem govoril, da večji ko je tekmec, bolj trdo pade. In Poturak bo padel!« je v svojem slogu napovedal Miran, ki se zaveda, da sedem let starejša mašina iz BiH udarja močneje od njega, vendar primorski as verjame, da ga ne bo zadel. »Vrnil sem se iz polpokoja, premor pa je dobro del mojemu telesu in umu. Ocenjujem, da sem dosti bolj kakovosten borec, kot sem bil, predvsem pa sem hitrejši od Dževada,« je poudaril Fabjan, za čigar zdravje se je Čepinoga kar malo ustrašil, ko mu je predlagal dvoboj s Poturakom. »Ko dlje sodeluješ z borcem, se z njim tudi spoprijateljiš. Vemo, kdo je Poturak, zato sem bil zaskrbljen zaradi Mirana. A sem se na treningu prepričal, da je res dobro pripravljen, predvsem pa zelo hiter za to kategorijo. Borba bo izjemen izziv za oba, to ne bo igra, kakršno sta prikazala Floyd Mayweather in Conor McGregor, to bo obračun v pravem pomenu besede,« je omenil ruski predsednik združenja W5, ki obljublja nepozaben spektakel v Bonifiki, zagotovilo zanj pa so poleg 35 ton opreme (z velikim zaslonom in izvrstnim ozvočenjem) preostali naši borilni asi, kot so Jasmin Bečirovič, Bor Bratovž, Franci Grajš, Denis Porčič, Aleksander Stankov in Monika Kučinič.