Rupnik od pekla do raja

Od minulega tedna je slovenska košarkarska kolonija v elitni španski ligi bogatejša za še eno ime. Luki Dončiću (Real Madrid), Jaki Blažiču (Saski Baskonia), Boštjanu Nachbarju, Domnu Lorbku (oba Real Betis Sevilla), Juriju Macuri (Saski Baskonia), Mihi (Bilbao Basket) in Luki Laporniku (Joventut Badalona) se je pridružil še Luka Rupnik. Branilec po rodu iz Idrije je podpisal triletno pogodbo z ekipo Fuenlabrada. Redki so verjeli, da bo tako. Še posebno po lanski sezoni, ko je v ljubljanski Union Olimpiji pod taktirko trenerja Gašperja Potočnika večkrat sedel kot pa igral. Bil je tehnološki višek, ki je občasno prišel v igro, na njegovo mesto pa so prihajali precenjeni Američani. Rupnik je potrpežljivo čakal svojo priložnost. Poleti se mu je ponudila, zato je odločno obrnil nov list v karieri. Na predlog zastopnika je podpisal pogodbo s španskim drugoligašem Lleido. V ekipi se je izvrstno znašel, bil je gonilna sila, moštvo je imelo po petih krogih pet zmag v 2. ligi. Rupnik je beležil v povprečju po 14,4 točke, 7,4 podaje in 3,4 skoka na tekmo. »Za odhod v drugo špansko ligo sem se odločil zavestno, da dokažem, da lahko še vedno vodim ekipo do zmag. Vedel sem, da se mi bo trdo delo obrestovalo,« pravi Rupnik, čigar igre niso ostale neopažene. Hitro so se pojavili snubci, najodločnejši pa so bili v prvoligašu Fuenlabradi. »Ni jim bilo vseeno. A dejstvo je, da sem vse življenje trdo treniral, da sem prišel do tega, da lahko zaigram v najmočnejši ligi v Evropi,« Rupnik prizna, da so bili v Lleidi precej žalostni, ker jih je zapustil že po dobrih dveh mesecih. »Na Lleido imam lepe spomine. V dveh mesecih se je zgodilo veliko. Skočili smo na vrh druge lige, igrali smo dobro košarko, dvorana je bila polna, vsakič nas je spremljalo po 4000 gledalcev,« se ozre na minulo poglavje.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.