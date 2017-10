Rožnati pivovarji si želijo razcveta

LJUBLJANA – V Evropi je kar nekaj klubov, kjer zdaj igrajo celjski rokometaši. Drevi bo ob 19. uri v 5. krogu lige prvakov v Zlatorogu gostoval Meškov iz Bresta, zanj igrata tudi otroka celjskega kluba Simon Razgor in Vid Poteko. Celje Pivovarna Laško bi v boju za osmino finala elitnega tekmovanja potrebovala točki proti beloruskemu tekmecu, a domači trener Branko Tamše ve, da je teorija eno, praksa pa drugo. »Zelo zanimivo je ekipo Meškova spremljati od avgusta naprej, takrat smo se srečali na pripravljalni tekmi. Rastejo iz dneva v dan in iz tekme v tekmo. Menim, da so ekipa, ki lahko premaga prav vsakega nasprotnika v naši skupini, kolikor vem, pa je na njih zelo velik pritisk in pričakovanje, da bodo ta obračun v Celju dobili. Želim si, da bi ponovili takšno tekmo, kot smo jo odigrali proti Kielcam. V prvi vrsti si želim, da odigramo 60 minut rokometa, kot smo ga sposobni odigrati, kajti to bo proti takšni ekipi treba,« Branko Tamše tudi vedno stavi na vzdušje, ki ga znajo pripraviti gledalci v Zlatorogu. Celjski rokometaši bodo tokrat prvič v zgodovini za domačo tekmo oblekli rožnate drese, ti pa izražajo posebno sporočilo. Namenjeni so namreč ozaveščanju in podpori slovenskemu združenju za boj proti raku dojk. Europa Donna. »Z Meškovom smo se v zadnjih dveh sezonah srečali že večkrat, tako da velikih neznank med nami ne bo. Pri njih lahko pada z vseh strani, povsod imajo dobro pokrite položaje, zato bo v obrambi res treba biti ves čas maksimalno zbran. S hitro igro pa jim moramo poskušati vsiliti naš ritem igre,« pa je svoje govorno dodal desnokrilni igralec Gal Marguč. Celjske navijače je gotovo razveselilo tudi dejstvo, da je Borut Mačkovšek pogodbo s klubom podaljšal do leta 2020.

Rokometašice Krima pa danes ob 15. uri na Kodeljevem v 2. krogu lige prvakinj gostijo v zadnji sezoni presenetljive danske prvakinje iz kluba Nykøbing Falster. Poraz z dvanajstimi zadetki razlike v uvodni tekmi v Bukarešti pa je pokazal, da mora trener Uroš Bregar postoriti še marsikaj, da zloži pravi igralni mozaik. »Pestijo nas poškodbe, tisto Tamare Mavsar smo nekako, pod narekovaji, prežvečili, je pa res, da je naša ekipa ob manjkajočih Elizabeth Omoregie in Tjaši Stanko pač zagotovo na drugi ravni. Upam, da bo Tjaša nared za tekmo, ki nas čaka, Liza naj bi se vrnila v tretjem krogu, sami pa moramo dvigniti raven igre v obrambi in napadu, biti bolj natančni in se bojevati, da točki ostaneta doma. Neuigranost, ob odsotnosti vodilnih igralk, je zagotovo opazna, v pripravljalnem obdobju je manjkala Maria Adler, tudi Jelena Despotović je bila ves september odsotna. To poskušamo popraviti s treningi, brez teh se ne da. V obrambi se pozna, da sta lani tam bili na zelo visoki ravni Liza in Vesna Milanović-Litre, a bomo poskušali z bojem in željo čim prej, čez noč pač ne gre, nadomestiti Vesno, seveda tudi s treningom, in to prikazati na tekmi,« je obljubil Uroš Bregar. Za dansko ekipo je navrgel, da je tipična predstavnica skandinavske šole rokometa. »Neverjetno hitre so v nasprotnih napadih. Mi na Balkanu takšne igre ne gojimo, vsi se hočemo temu nekako približati, v pripravljalnem obdobju smo to naredili, a manjkajo nam tri igralke. Danska ekipa premore odlično organizatorico igre Kristino Kristiansen, ta žoge lepo deli igralkam, na črti je še odlična krožna napadalka Sarah Iversen. Desno krilo Japonka Ajaka Ikehara ima zelo dobro realizacijo, na uvodnih treh tekmah v sezoni sploh še ni zgrešila strela, ima izkoristek 20:20. Je zelo hitra in natančna. Največjo vlogo ima omenjena Kristiansenova, krila pa so tam, da zaključijo akcije. Gre res za vrhunsko zasedbo, zagotovo nam ne bo lahko,« je sklenil Bregar.