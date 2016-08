Rokometni grofje so še razširjeni po regiji

Celje je zgodovinsko in kulturno, ima živopisen grad in odlične muzeje, nekaj posebnega, o športu pa sploh ni treba izgubljati besed. Atletsko društvo Kladivar je izvrglo številne legende, če pa rokomet v savinjski metropoli praznuje 70 let življenja (organiziranega igranja), pa ne gre brez kluba Celje Pivovarna Laško. Mesti ob Savinji sta torej združili športno in denarno moč, naslov prvaka Evrope iz leta 2004, 20 naslovov državnih prvakov in 19 pokalnih v samostojni Sloveniji pa povedo vse, kako je rokometni šport kakovostno zakoreninjen v Celju in da v mesto celjskih grofov resnično spada.



Nova sezona je pred vrati, pivovarji so superpokal še petič postavili na polico v svojih vitrinah, a novo tekmovalno obdobje prinaša tudi novost. Celjani ne bodo nastopili v uvodnem delu slovenske lige, temveč bodo premierno nastopili v regionalnem tekmovanju, ligi SEHA. Med desetimi klubi bo tudi velenjsko Gorenje, družbo pa jim bodo delali klubi s Hrvaškega, iz Bosne in Hercegovine, Makedonije, Madžarske, Slovaške in Belorusije. Za uvod bo v soboto v Zlatorogu pravi žur, ob 70-letnici bo veliko glasbe in tudi dobrega rokometa, saj gostuje Veszprem, finalist zadnje lige prvakov. V njem igra kup nekdanjih celjskih rokometašev, tudi Gašper Marguč in Blaž Blagotinšek, povrhu pa je v hunski klub letos prestopil nekdanji slovenski reprezentant Dragan Gajić. Praznični rokomet se obeta tudi v ligi prvakov; CPL je žreb namenil skupino B, kjer so še Rhein-Neckar Löwen, evropski klubski prvak Kielce, Vardar, Zagreb, Meškov iz Bresta, Szeged in Kristianstad. V LP se bo v osmino finala uvrstilo prvih šest moštev iz vsake od skupin. No, Celjani so v najbolj elitnem starocelinskem klubskem tekmovanju že osvojili krono, še šestkrat pa so se prebili v polfinale.



Povsod resno



Vsakdanjik v sezoni 2016/17 bo torej pester, kakšne pa so ambicije rokometnega kluba iz starodavne Celeie? »Prvo načrtovano lovoriko, superpokal, smo že osvojili. Naša cilja sta še naslova v pokalnem in ligaškem tekmovanju, saj nam to prinaša neposredno uvrstitev v ligo prvakov za prihodnjo sezono. Letos se v njej želimo prebiti v osmino finala, v ligi SEHA pa si zaradi krstnega nastopa nismo postavili natančno določenih ciljev,« je ambicije razkril direktor Celja Pivovarne Laško Gregor Planteu. Dodal je še, da bo šel tudi iz letošnjega proračuna del sredstev za poravnavo starih dolgov. Knežji klub je v zadnji sezoni operiral, recimo z obveznim plus-minus, z 1,75 milijona evrov. »Vsa tekmovanja v letošnji sezoni so zelo zahtevna, prav vsem se bomo resno posvetili. V tem trenutku sta v ospredju nastopa v ligi prvakov in ligi SEHA, a večji poudarek, tudi težje bo, bo na klubskem tekmovanju stare celine. Čakajo nas same resnično kakovostne ekipe. Ambiciozni klubi v Sloveniji želijo končati našo triletno vladavino, a ne kanimo še sestopiti z vrha. Doseči omenjeni cilj pa ne bo preprosta naloga,« je kot vedno iskreno mnenje podal trener celjskih rokometašev Branko Tamše. Ta je po prihodu iz Velenja s klubom iz mesta ob Savinji s superpokalom osvojil še deveto zaporedno lovoriko. V soboto bo torej v Zlatorogu in pred njim zelo živahno, 70 let je tu, celjski rokomet, še na mnoga leta! M