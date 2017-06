Rokometašice po 12 letih znova na SP

LJUBLJANA – Slovenska ženska rokometna reprezentanca se je prek dodatnih kvalifikacijskih tekmah proti Hrvaški uvrstila na letošnje svetovno prvenstvo v Nemčiji. Slovenija je na prvi tekmi v Osijeku zmagala z 28 : 23 (15 : 10), na današnji povratni v Celju pa izgubila s 27 : 28 (12 : 16).

Slovenske rokometašice so se po zmagoslavju nad Hrvaticami petič prebile na svetovno prvenstvo, ki bo med 1. in 17. decembrom v Nemčiji. Nazadnje so na mundialu nastopile pred dvanajstimi leti v Rusiji, ko so zasedle 14. mesto. Na svojem premiernem nastopu v Nemčiji 1997 so osvojile 18., na drugem v Italiji 2001 deveto, najboljše pa so bile na Hrvaškem 2003, ko so zasedle osmo mesto.

Od evropskih reprezentanc so se na letošnje svetovno prvenstvo poleg Slovenije že uvrstile Nemčija, Danska, Francija, Nizozemska, Norveška, Madžarska, Romunija, Srbija in Švedska.