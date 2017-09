Rokometašice brez plavalnega tečaja

LJUBLJANA – Rokometašice še niso niti odigrale decembrskega svetovnega prvenstva v Nemčiji, že bodo jutri začele kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2018 v Franciji. Slovenija se bo za uvod v Københavnu pomerila s favorizirano Dansko, v nedeljo bo v Celju še obračun s Češko. V skupini je še Islandija, nadaljevanje izločilnih bojev za EP pa bo marca prihodnje leto.

Prvouvrščeni reprezentanci bosta udeleženki francoskega tekmovanja. »Naš cilj je biti vsaj najboljši tretji, ki bo še udeleženec EP. Namreč po žrebu je v skupini 5 številka ena Danska, dve Češka, tri Slovenija, štiri pa Islandija. Šli bomo tekmo po tekmo in poskušati izvleči maksimum,« pravi selektor Uroš Bregar. Vse lepo in prav za izbrano vrsto, ki je lani po šestih letih spet zaigrala na EP in dosegla prvo zmago po 12 letih, letos pa bo po prav tako 12 letih spet zaigrala na mundialu. A slovenske rokometašice gredo v nov krog tekmovalnih preizkusov v močno pomlajeni zasedbi. Tamara Mavsar ima strgano sprednjo križno vez na kolenu, Lina Krhlikar načeto ključnico, Barbari Lazović je počila dlančnica, Lea Krajnc je prestala operacijo ramena, Janja Rebolj je odpovedala zaradi službenih obveznosti, Maja Užmah se je odločila skleniti reprezentančno pot, rokometni šport pa je na klin obesila Nina Jeriček. »Ekipa je pomlajena, mlajše igralke morajo prevzeti maksimalno odgovornost in igralni čas. Ekipa ima energijo, a predvidevam, da bo nekaj slabosti v obrambi. So pa to igralke, ki želijo napredovati.

Elizabeth Omoregie naj bi naslednji teden prejela slovenski potni list, a še tri leta ne bi smela igrati za Slovenijo.

Danska spada med najboljše ekipe na svetu, mi pa ne bomo imeli plavalnega tečaja, ampak bomo kar padli v vodo in poskušali splavati,« je tudi zaradi zelo kratkih priprav za Skandinavke, reprezentančni zbor je bil v nedeljo popoldne, v šali navrgel Bregar. »Na prvem treningu je bilo precej novih obrazov, a dekleta so maksimalno motivirana in željna igranja na tej ravni. Proti Danski se želimo prikazati v najboljši luči, na kratkih pripravah se poskušamo čim bolje ujeti in uigrati ter ustvariti kemijo v ekipi,« pravi vratarka Miša Marinček. Devetnajstletna Tjaša Stanko, zanjo Bregar v šali pravi, da je med bolj izkušenimi reprezentantkami, je bila na podobni valovni dolžini: »Nove punce so željne dokazovanja, želijo upravičiti trenerjevo zaupanje in prikazati čim boljšo igro.« Ob takšnem izpadu kadra, gre za sedem rokometašic, pa je eno od vprašanj seveda tudi, s kakšnimi ambicijami nastopiti na decembrskem svetovnem prvenstvu.

»Težko je zdaj delati bistvene reze, opraviti bo treba pogovore z igralkami. Da z vsemi, ki so pripravljene igrati za izbrano vrsto, pokažemo maksimum. Treba se bo odločiti, ali v skupini gremo na napredovanje ali bi bile denimo cilj olimpijske igre leta 2020,« pove Bregar. Odlična srednja zunanja igralka Krima Elizabeth Omoregie naj bi naslednji teden prejela slovenski potni list, a po pravilih še tri leta ne bi smela igrati za Slovenijo, saj je še lani nastopila za Bolgarijo na kvalifikacijskih tekmah.