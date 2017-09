Rogla svetovni podprvak po ubijalskem vzponu

BERGEN – Včerajšnji dan na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu v Bergnu je bil dramatičen kot v kakšni norveški sagi. Primož Roglič je namreč v posamični vožnji na čas elitnega razreda, favorizirane tekmovalce sta med nastopom zmotila dež in spolzka cesta, osvojil naslov podprvaka in s tem srebrno odličje, po reprezentančnem selektorju Andreju Hauptmanu, ta ima bron s cestne dirke, je postal drugi Slovenec z odličjem s SP.

Svetovni prvak je postal Nizozemec Tom Dumoulin, Roglič, zaostal je za 57,59 sekunde, pa je z drugim mestom na položaju za bronasto odličje pustil celo velikega Chrisa Frooma (+ 1:21,25 za Dumoulinom). Kronometer sta tvorila dva kroga po ulicah drugega največjega norveškega mesta s ciljnim, 3,4 kilometre dolgim vzponom s povprečnim naklonom 9,1 stopinje po ozki in ovinkasti cesti 316 metrov visoko na Fløyen, vsega skupaj so kolesarji elitnega razreda prevozili 31 km. Tako kot je bila pestra proga, tako je bilo tudi dogajanje, predvsem zaradi že omenjenega vremena. Ravno, ko so bili na cesti favoriti, se je v drugem krogu ulilo, Primož Roglič pa je bil po startu in zelo skladni, elegantni vožnji najhitrejši pri merjenju prvega vmesnega časa na 3,2 km.

A na spolzkem ni prijetno kolesariti, na vmesnem času na 19,4 km je bil Rogla še osmi, nato je pod klancem, edini od medaljistov, kronometrsko kolo zamenjal za cestno. V klancu je bil Primož Roglič v svoji vrhunski prvini, vozil je kot v zmagoviti 17. etapi na Touru pri vzponu na Galibier, energija je pri njem prekipevala vse do srebrnega prihoda v cilj. V nižini na bergenskih cestah ni kazalo na odličje, a pri kolesarjenju navkreber je pač zasavski šampion brez primere in resnično vrhunski tekmovalec.

Primož Roglič nas je tako še enkrat navdušil, za seboj nima veliko kolesarske, tudi poklicne kilometrine, nekoč je bil pač smučarski skakalec, kar prikazuje na kolesu, pa je resnično tematika za grške epe. Zelo se je izkazal tudi drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik. Zasedel je 10. mesto, dolgo je bil celo v vodstvu, vožnja po suhem vremenu mu je tokrat rezultatsko prinesla dobrobit. Slovenija je bila sicer v kronometru edina država, ki je imela dva kolesarja med deseterico. V nedeljo bo še cestna dirka elitnega razreda za odličja, nastopilo bo šest Slovencev: Primož Roglič, Luka Mezgec, Jan Polanc, Luka Pibernik, Matej Mohorič in Jan Tratnik.