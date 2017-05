Rogla ključ junaka kroga

To sicer ne bo severni pekel, dirka Paris–Roubaix po granitnih kockah, bo pa slovenski pekel. Še posebno ker se bo s kolesom treba vzpeti na 1474 m visoko Roglo; to bo 13,7 km dolgi del s povprečnim naklonom 7,5 odstotka. Skratka, od 15. do 18. junija se bo za zmage, slavo in poklicni kruh na kolesu borilo osemnajst ekip, udeleženk 24. kolesarske dirke po Sloveniji. Začelo se bo v Kopru, po 159,4 km pa se bo pripeljalo v Kočevje. Naslednji dan se bo v drugi etapi vse začelo in končalo v Ljubljani, proga pa je začrtana na 169,9 km. Kraljevska etapa, ki bo odločila skupnega zmagovalca, starta v knežjem mestu celjskih grofov, po 167,7 km je cilj na že omenjeni Rogli. Sprint pa bo odločil zadnjo, četrto etapo; kolesarji bodo iz zdraviliške Rogaške Slatine odpeljali proti 160 km oddaljenem Rudolfovem, zdaj Novem mestu. Znanec slovenskih cest Mark Cavendish je sicer na predprijavnem seznamu za letošnjo dirko, a je poškodovan, sestave tujih ekip za dirko po Sloveniji, tudi s slovenskimi tekmovalci, bodo znane zadnji teden Gira. Prireditelji z Dolenjskega si srčno želijo, da bi prihodnje leto, za 25-letnico slovenskega kroga, prišel zvezdnik s Slovaškega, dvakratni svetovni prvak Peter Sagan, član nemške ekipe Bora-Hansgrohe. Ta bo letos svoje kolesarje poslala vozit po slovenskih cestah, od elitnežev pridejo še avstralska vrsta Orica-Scott, Dimension Data iz Republike Južne Afrike, UAE Team Emirates, seveda iz Arabskih emiratov, ki so združeni, in Bahrain-Merida. Procelinske ekipe bodo Androni Giocattoli, Gazprom-RusVelo, Wilier Triestina in Bardiani-CSF, vrste kontinentalne ravni pa domači Adria Mobil in Rog ter Meridiana Kamen, Synergy Baku Cycling Project, Tirol Cycling, Torku Şekerspor, Elkov-Author Cycling in Sangemini-MG.Kvis. Seznam udeležencev zaokrožuje nacionalna vrsta Slovenije, sestavljena iz članov Kranja.



Eurodirka



Na koncu skupno najboljši kolesar dirke po Sloveniji, in tudi vmesni vodilni, bodo letos z (ne)pisanim barvnim pravilom dobili oziroma nosili zeleno majico. »Trasa je zahtevna, etape bodo težke. Menim, da bodo Slovenci lahko konkurirali za skupno zmago pa tudi, da se bodo v boj vmešali še z mladimi kolesarji. Verjamem, da bodo tudi tisti, ki bodo nastopili na Giru in tam ne bodo igrali pomembnih vlog, misli imeli že prav tako na domači dirki. Tu mislim predvsem na Jana Polanca. Etapne zmage v sprintu pa bi lahko pobral Marko Kump,« je navrgel selektor slovenske članske reprezentance Andrej Hauptman. Ta je še ocenil, da bo sprint odločal v drugi in četrti etapi, v uvodni bi si lahko kdo zmago prikolesaril s pobegom, tretja etapa slovenskega kroga na Roglo pa bo tista, ki bo tudi na koncu na skupni vrh posadila junaka dirke. Stroški organizacije dirke so sicer od 560.000 do 600.000 evrov, Slovenski turistični organizaciji pa je s pomočjo še drugih somišljenikov uspelo zbrati 300.000 evrov, z namenom, da bo dirko letos prenašala tudi televizijska postaja Eurosport; bo pa v živo stvari posredoval tudi domači medijski velikan s Kolodvorske 2.