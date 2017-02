Risi spet v Katovicah

Nepopolna slovenska hokejska reprezentanca bo od danes do sobote odigrala tri tekme na turnirju evropskega izziva v poljskih Katovicah. To tekmovanje spada v sklop priprav na majsko svetovno prvenstvo elitne divizije, risi pa se bodo drevi ob 19.30 pomerili s Poljsko, jutri ob 20. uri z Italijo in v soboto ob 15. uri z Ukrajino. Selektor Nik Zupančič je tokratno zasedbo sestavil iz igralcev Olimpije in Sij Acroni Jesenic pa drugih iz lige EBEL, v moštvu so tudi legionarji iz francoskih klubov. »Nekaj časa se že nismo zbrali. Sem pa spremljal fante, pokazala se je specifika naše reprezentance. H koncu gredo klubska tekmovanja, prihaja čas končnic, to pa je občutljivo obdobje, kar se tiče klubskih obveznosti. Je pa to dobro za druge stvari, nekateri bodo dobili priložnost, nekateri so že bili zraven, pa so zdaj povratniki,« je dejal Zupančič, ki je moral upoštevati tudi poškodbe nekaterih stalnih reprezentantov. To je tretja akcija reprezentance v tej sezoni, avgusta se je v Minsku uvrstila na olimpijske igre, novembra je gostila turnir evropskega izziva na Bledu, kjer je igrala s Francozi, Belorusi in Latvijci in osvojila drugo mesto. »Lepo je priti nazaj, mene novembra ni bilo, tako da sem vesel, da je spet priložnost za akcijo in lepo se je podružiti s fanti. Na tem turnirju ne bo poudarka na rezultatu, je pa seveda lepše, če na tekmi zmagaš. Prava mešanica smo, priložnost bo, da se spoznamo in uigramo,« je dejal Jan Urbas, ki bo v Katovicah, kjer so si risi lani aprila priigrali letošnji nastop med elito, kapetan izbrane vrste. Tokrat so na reprezentančnem seznamu vratarji Luka Gračnar (Salzburg), Andrej Hočevar (Epinal) in Matija Pintarič (Lyon), branilci Luka Vidmar (Frederikshavn), Klemen Pretnar (Junost Minsk), Matic Podlipnik (Lyon), Andrej Tavželj (Angers), Mark Čepon, Kristijan Čepon, Maks Selan (vsi Olimpija), Aleksander Magovac (Sij Acroni Jesenice) ter napadalci David Rodman (Grenoble), Jan Urbas, Miha Verlič (oba Beljak), Boštjan Goličič (Grenoble), Aljaž Uduč, Miha Zajc (oba Olimpija), Nik Simšič (Södertälje), Gregor Koblar (Lyon), Andrej Hebar (Ujpest), Eric Pance, Žan Jezovšek in Jaka Ankerst (vsi Sij Acroni Jesenice).

Še druga petarda za kralje



Hokejisti Los Angeles Kings so v ligi NHL še drugič zapored visoko izgubili. Tako kot Washington Capitals pred dnevi jih je tokrat tudi ekipa Tampa Bay Lightning premagala s 5:0. Kapetan kraljev Anže Kopitar je v slabih 20 minutah igre proti vratom domače ekipe sprožil tri strele.