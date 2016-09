Risi po sočijski pravljici tudi na ZOI v Korejo

PJEONGČANG – Slovenska hokejska reprezentanca se je še drugič v samostojni zgodovini uvrstila na zimske olimpijske igre. Po igranju na olimpijskem turnirju v Sočiju leta 2014 in izvrstnem končnem sedmem mestu je Slovenija na kvalifikacijskem turnirju v Minsku za OI leta 2018 v korejskem Pjeongčangu v odločilni tekmi, po Poljski in Danski, s 3:2 (0:0, 2:1, 0:1) po kazenskih strelih premagala še gostiteljico Belorusijo in bo v Južni Koreji ponovno del olimpijske druščine. Oba zadetka v rednem delu na zadnji tekmi v Minsku je za varovance selektorja Nika Zupančiča dosegel Rok Tičar (22. in 23. minuta), za Beloruse pa je bil uspešen Andrej Stepanov v 39. in 52. minuti.

