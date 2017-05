Risi na prvenstvu ostajajo brez zmage, klonili tudi proti Finski

PARIZ – Slovenska hokejska reprezentanca je v četrti tekmi svetovnega prvenstva elitne skupine v Parizu izgubila s Finsko z 2:5 (1:0, 0:2, 1:3). Danes sta za Slovenijo zadela Anže Kuralt (15.) in Rok Tičar (46.).

Slovenija tako na SP še naprej ostaja brez zmage. Slovenci so na prvih treh tekmah SP klonili proti Švici po kazenskih strelih s 4:5, proti Kanadi z 2:7 in proti Norveški z 1:5.

V četrtek imajo izbranci Nika Zupančiča prost dan, v petek pa naslednjo težko preizkušnjo, ko se bodo ob 16.15 pomerili s Češko.